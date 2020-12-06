"Не известно, что они этими руками трогали": Татарстанцев возмутила сотрудница школьной столовой, которая держала котлеты без перчаток

С сотрудниками столовой провели разговор и попросили лучше соблюдать правила гигиены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из татарстанских пабликов в соцсетях появился видеоролик, который наделал немало шума. Дело происходит в школьной столовой одного из учебных заведений Набережных Челнов, где одна из сотрудниц раскладывает котлеты по тарелкам голыми руками.

- Столовая шк.60, не соблюдение элементарных правил гигиены, берут котлеты голыми руками и кладут в тарелки, не известно, что они этими руками трогали до этого и помыли ли они их, - говорится в описании к видео.

Видео начали активно комментировать. Кто-то сильно возмутился тем, что в столовой, уж тем более в школьной, нарушаются простейшие правила личной гигиены.

- Перчатки должны быть и это факт. Всё. Четко ,кратко ,понятно.

- Для себя, дома, пусть так кладет....на работе, это нарушение....

- От детей требуют, приучают к соблюдению элементарной гигиены. Но благодаря таким-вот неадекватам, дети могут сомневаться в эффективности гигиены.

Нашлись и те, кто встал на защиту сотрудницы столовой, отмечая, что ничего страшного не произошло. Кроме того, татарстанцев возмутило то, что сейчас принято снимать все подряд и сразу публиковать в соцсети, не задумываясь о том, что видео может и навредить кому-то.

- А у вас дома прям чистота стерильная? Уж лучше рукой придержать, чем на стол или на пол уронить!

- Как раньше жили без телефонов? Каждый шаг ЧУЖОЙ сейчас снимают и выкладывают, что она может в столовой руками не то потрогать?

- Всегда брали котлеты руками уж, в наше время учебное так же делали повара и никто к этому не придирался.

Видеозапись заинтересовала и управление образования Набережных Челнов. Там уже провели проверку и наказали провинившихся.

- По данному факту проведена служебная проверка, проведено собеседование с администрацией школы. Школа обеспечена всеми необходимыми санитарно-гигиеническими средствами, школьная столовая имеет также в наличии все средства (перчатки, дезинфицирующие средства). С работниками столовой проведена дополнительная беседа о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Заведующей столовой вынесено дисциплинарное взыскание, - рассказал начальник городского управления образования Рустем Хузин.