Медведев вновь привез, Игнатьев опять не забил, да еще и удалился: Как "Рубин" проиграл "Локомотиву2

Фото: ФК "Рубин".

После яркой и эмоциональной победы над ЦСКА футболисты "Рубина" наведались в Москву в гости к "Локомотиву". Железнодорожники в этом году отстают от лидеров, разрываясь между чемпионатом страны и Лигой Чемпионов. Как раз таки из-за сильнейшего турнира Европы москвичи пребывали не в лучшем расположении духа. Подопечные Николича умудрились проиграть "Зальцбургу" 1:3 и потеряли шансы выйти в евровесну.

Перед матчем многие эксперты отмечали, что у "Рубина" отличные шансы выиграть и обойти москвичей в турнирной таблице. Учитывая неплохую форму казанцев и победу над ЦСКА в шансы подопечных Слуцкого действительно можно поверить. Впрочем, уже стартовый состав эту веру подкосил. В заявке не оказалось главной ударной силы "Рубина" - Деспотович так и не смог оправиться от травмы.

В отсутствие серба Слуцкий вновь был вынужден ставить в основу Игнатьева. Другого выбора-то и нет. Впрочем, на первых минутах матча главным действующим лицом в атаке казанцев был вовсе не Игнатьев, а кореец Хван. На 3 минуте он подхватил мяч в центре поля, добежал до штрафной и мощно пробил по воротам, чем застал врасплох Гильерме. 1:0.

Затем на первый план вышел как раз Игнатьев. У него было две возможности увеличить счет в матче, но оба шанса он так и не использовал. Сперва он без сопротивления бил головой и послал мяч выше, а затем Рубус выкатил мяч точно под удар Игнатьеву. До ворот было метров пять, защитников рядом не оказалось, но удар у Игнатьева не получился.

Расплата наступила мгновенно. На 17 минуте "Локомотив" заработал штрафной. Последовала подача. Медведев вроде бы поймал мяч, но тут же выронил его, чем воспользовался Игнатьев. Нет, не казанский, а московский. Владислав Игнатьев оказался первым на мяче и сравнял счет.

Концовка первого тайма осталась за москвичами, но до чего-то опасного дело не дошло. А вот дебют второго тайма стал едва ли не определяющим в матче. Игнатьев в центре поля зачем-то сфолил на Чорлуке и увидел перед собой желтую карточку - вторую в матче. Как итог, уже на 47 минуте "Рубин" остался в меньшинстве.

При этом, казанцы не бросили атаковать. Абильдгор вырезал классную передачу в штрафную и вывел Макарова один на один. Игрок "Рубина" обыграл вратаря, казалось, что гол неизбежен, но Макаров промедлил с ударом и пнул мяч в защитника.

В середине второго тайма хозяева поля получили право на пенальти. Медведев в борьбе нарушил правила на Игнатьеве. К точке подошел Антон Миранчук и шансов голкиперу "Рубина" не оставил - 2:1.

В концовке казанцы пробовали атаковать, но сил уже не хватало. На 86 минуте железнодорожники окончательно сняли вопросы о победителе. После углового последовала скидка во вратарскую, где находился одинокий Игнатьев, который во второй раз в матче показал своему казанскому однофамильцу, как надо забивать. 3:1 - победа "Локомотива".

- Даже нечего комментировать. К сожалению, мы допустили слишком много грубых таких необъяснимых ошибок. Они впрямую, естественно, повлияли на результат, - прокомментировал итог матча Леонид Слуцкий.

После поражения "Рубин" откатился на 10 место в турнирной таблице. В следующем туре казанцев ждет выездной матч с "Тамбовом". Игра состоится 13 декабря. Начало в 14:00.