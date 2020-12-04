Печальный рекорд: За сутки в Ульяновской области подтвердили смерть 20 человек от коронавируса

На данный момент COVID-19 подхватили 28 639 жителей региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в России выявили 569 летальных случаев коронавируса, 20 из которых приходятся на Ульяновскую область. С начала пандемии там скончались уже 375 зараженных человек. Об этом утром в пятницу, 4 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что в Ульяновской области COVID-19 подхватили 28 639 человек. Несмотря на то, что большинство из них - 25 096, выздоровело, новые зараженные среди местных жителей выявляются сотнями ежедневно. По последним данным местного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него находятся почти 13 480 человек.

Рекорд по ежедневно выявляемым зараженным в регионе был поставлен накануне. В четверг, 3 декабря, инфекция была подтверждена у 266 граждан.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Ранее "Комсомолка" писала, что в Ульяновской области собираются построить новый "ковидный" госпиталь. Председатель местного правительства Александр Смекалин уже съездил в Башкортостан, где готовится к открытию подобное медучреждение.