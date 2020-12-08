От сельского хозяйства до логопедии: какие ниши пользуются популярностью при открытии своего дела по соцконтракту в Чувашии

Фото: Министерство труда Чувашии.

Подходит к концу 2020 год, в течение которого Чувашия как пилотный регион участвовала в российском проекте по внедрению так называемого социального контракта. Эксперты Министерства труда и социальной защиты Чувашии начали подводить итоги этой работы. В частности, специалисты определили топ-5 сфер бизнеса, которым отдают предпочтение люди при заключении соцконтракта на открытие собственного дела.

Социальный контракт - это новый, альтернативный вид помощи малоимущим гражданам. Он отличается от привычных пособий тем, что стимулирует встречную инициативу со стороны граждан. Например, по одному из направлений соцконтракта человек получает денежную помощь на то, чтобы открыть свое дело и получать с него доход. Помощь оказывают в виде единовременной выплаты, ее размер - до 250 тысяч рублей. На эту сумму можно приобрести необходимое оборудование, материалы для производства, частично оплатить аренду помещения.

Если первопроходцы новой программы могли открывать свой бизнес по соцконтракту только в качестве ИП, то с октября в Чувашии это стало доступно и самозанятым. Однако есть одно ограничение: сфера деятельности самозанятого в рамках соцконтракта не должна быть связана с куплей-продажей.

Что же показал почти год работы? За это время за альтернативной помощью государства - соцконтрактом на открытие своего дела - обратились 402 жителя республики. 57 человек из них - в качестве самозанятых. Топ-лист самых популярных ниш предпринимательства, которые выбрали эти люди, получился таким:

• Первое место - сельское хозяйство (72 человека)

• Второе место - парикмахерское дело, косметические услуги (44 человека)

• Третье место - грузоперевозки (35 человек)

• Четвертое и пятое места - у торговли (26) и реального производства (24)

Как видим, сельское хозяйство оказалось в лидерах. Это обусловлено особенностью региона - Чувашия в принципе сильная в этом секторе экономики республика. Что же касается городского уклада, то наиболее популярными отраслями у соцконтрактников стали сфера услуг, торговля и пассажирские перевозки. К примеру, после того как соцконтракт стал доступен для самозанятых, к нему начали присматриваться таксисты. Они могут потратить 250 тысяч рублей, вложив их в новую машину, и оказывать людям услуги пассажирских перевозок.

В числе же редких ниш для бизнеса по соцконтракту специалисты отмечают услуги логопедического кабинета. Такой кабинет открыла жительница Цивильского района, логопед по специальности. Есть первые ласточки и в сфере интеллектуального труда: это юридические, бухгалтерские услуги и другое. К проекту может подключиться даже IT-сфера: в ближайшем будущем ожидается заключение соцконтрактов и в этой нише.