«Хочу набить это на свое тело»: Какие татуировки чаще всего делают казанцы

Люди стали меньше бояться и чаще заглядывать в тату-салоны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Татуировками сейчас никого не удивить: в последние годы эта индустрия стала популярной настолько, что все больше людей в сознательном возрасте посещает тату-салоны, а общество уже не обращает внимание на тех, кто выделяется яркими и броскими рисунками на теле. Произошли изменения и в технике, и в качестве эскизов, которые бьют, мастера стали профессиональнее, и в целом рисунки на теле уже не ассоциируются с советским стереотипом – «есть татуировки – значит сидел». Как именно поменялась тату-индустрия и отношение к ней за последние годы, мы выяснили вместе с Романом Сабирзяновым, мастером одной из казанских студий. Узнали у него, какие эскизы сейчас популярнее всего, безопасно ли бить рисунки на тело и что ждет индустрию татуировки в будущем.

От бесконечности на запястье до необычных рисунков

– Казанцы выбирают совершенно разные эскизы. Иногда это бывает что-то совсем интересное и необычное, например, звонят и говорят: «Мне приснился летающий на зеленом шаре бегемот, который держал в руках змею. Я хочу набить это на свое тело, пусть рисунок станет некой путеводной звездой в моей жизни, потому что мне это приснилось и явно что-то значило».

Некоторые выбирают какие-то обычные рисунки, которые они увидели в интернете и тоже захотели набить. Это может быть что-то избитое и «классическое», например, бесконечность на запястье, одуванчик, из которого разлетаются птички. Наверное, это самое простое и банальное, что только можно найти при вводе слова «татуировка» в сети. Таким людям мы часто предлагаем что-то поменять, изменить стилистику и более осознаннее подойти к выбору.

Но стоит сказать, что все люди ассоциируют татуировку, в первую очередь, с собой, со своим мировоззрением и вкусами, поэтому, если человек хочет что-то конкретное, пусть даже очень простое, мы в любом случае набиваем. При этом каждый понимает татуировку по-своему. Например, я не вкладываю какого-то определенного смысла в рисунки на своем теле. А кто-то, наоборот, очень долго готовится к сеансам, продумывает идею и смысл, делает осознанный выбор.

Чаще всего в последнее время набивают графику – это линейные рисунки с небольшими тенями. Также стала популярной акварель, то есть рисунки будто бы на водной основе. Если же сравнить черно-белую и цветную татуировку, то тут нет четкой статистики того, что выбирают больше – все индивидуально. Бывает такое, что человек набил себе контурное тату, которое задумывалось как готовое, но через какое-то время он приходит и добавляет в него цвет, полностью закрашивает в яркие оттенки.

Кто-то вкладывает особый смысл в рисунки, а кто-то не заморачивается. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

У татуировки нет пола

– Нет четкой статистики того, кто чаще бывает на сеансах татуировки –– девушки или парни, обычно поровну. Это, в первую очередь, зависит от мастера и его стиля.

Например, среди девушек очень популярны цветы, нежные и аккуратные рисунки, поэтому они выбирают мастера, который работает именно в таком стиле. В последнее время часто набивают пионы на бедро – это залог успеха татуировки у представительниц прекрасного пола. Такие рисунки делают, посмотрев что-то похожее у блогеров в социальных сетях.

Парни также находят татуировки на просторах интернета, и им часто нравятся большие, плотные закрасы, и они идут к мастеру, который специализируется именно на таком. Поэтому татуировка в целом не ассоциируется с каким-то полом. Понять, кто ходит больше – девушки или парни, можно только у конкретного мастера.

Стали чаще бить на видимых местах

– Татуировка в Казани развивается, на мой взгляд, намного медленнее, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Это, наверное, зависит от того, что люди в Татарстане консервативнее относятся к чему-то новому и непонятному для их уклада жизни.

Но все же сейчас татуировки в Казани делают намного чаще, чем это было года 2-3 назад. И в последнее время бьют рисунки на видимых местах тела: руки, шея, голова. Раньше старались спрятать, когда приходили на сеанс говорили: «Мне надо под рубашечку, чтобы в офисе было не видно». Сейчас такое постепенно изживает себя, потому что компании берут на работу людей и с татуировками, и полностью забитых с головы до ног, то есть работодатель больше смотрит на наличие опыта в той или иной сфере, нежели на наличие или отсутствие татуировок у человека. Поэтому люди начинают экспериментировать и показывать свои тату.

Если раньше татуировки пытались скрыть под одеждой, то теперь люди готовы их демонстрировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Первая татуировка – это очень волнительно»

– Конечно, большинство людей при нанесении первой татуировки переживает – это касается и парней, и девушек. Мы, как профессионалы своего дела, успокаиваем всех клиентов, говорим, что в этом нет ничего страшного и это не больно. Главное – соблюдать правила для того, чтобы сеанс прошел комфортно для всех. Основные принципы: хорошо выспаться, плотно поесть, за день до сеанса не употреблять алкоголь и напитки, которые содержат кофеин. И очень важный фактор – не накручивать себя и не переживать просто так. От тревожности поднимается температура, что плохо сказывается на общем состоянии при нанесении тату.

Если говорить про боль, то это все индивидуально – кто-то даже не почувствует, что мастер уже начал работу, а у кого-то будут другие, более неприятные ощущения. У каждого по-разному, бывает, что на сеансах даже засыпают, то есть настолько не чувствуют боль.

Идея фикс

Люди могут годами думать о том, что им набить. Часто у многих в голове сидит определенная идея, и она вынашивается несколько лет подряд, но они не могут просто пойти и сделать тату из-за некоторых причин. Например, страх, боязнь осуждения, ожидание боли на сеансе, неготовность к этому шагу в целом. И, на самом деле, подобных причин может быть огромное множество.

Но обычно люди трепетно относятся к татуировкам, особенно к первым. Они продумывают эскиз, думают, как и куда лучше всего набить рисунок, а потом просто идут и делают.

Есть контингент людей, которые делают татуировки спонтанно. Буквально несколько недель назад я бил татуировку девушке – это была небольшая ветка с листьями на предплечье. Девушка была просто проездом в Казани с подругой: они шли мимо нашей студии и решили набить татуировку. За час-полтора мы с другим мастером набили им тату, и они ушли довольные и счастливые.

Небезопасность – миф

– Если вы бьете тату не у своего соседа Васи, а идете в профессиональную студию, то нанесение рисунков на тело – это полностью безопасный процесс. Мы стерилизуем и дезинфицируем помещение, готовим все индивидуально к каждому клиенту, открываем материалы непосредственно перед ним. Все краски, которые используются, гипоаллергенны, в них нет примесей металлов, как это было раньше распространено в обществе. Несколько лет назад люди думали, что в красках для нанесения тату есть какие-то примеси и вещества, которые попадают в организм и начинают его разрушать. На самом деле, этого нет и не было.

Наше главное правило безопасности – обработка рабочего места дезинфицирующим раствором. Также мы обрабатываем все оборудование в сухожаре, упаковываем его в крафтовые пакеты до прихода клиентов. Иглы, перчатки, отмеренное количество краски – все это у нас одноразовое.

Нужно перестать мыслить стереотипами

– Татуировка очень сильно развивается, но больше всего за рубежом – там люди более склонны к экспериментам, новым стилям, форматам и необычным рисункам. Они как-то проще относятся к нанесению тату и жизни в целом, у нас же очень консервативное общество, которое мыслит стереотипами. Например, очень распространено, что тату делают люди только с низким IQ или те, кто вышел из мест лишения свободы. Думаю, что мы сможем избавиться от стереотипов только через несколько поколений, но об этом сложно судить. Все будет зависеть от вектора развития общества и индустрии тату в целом.

А вектор развития очень благоприятный: у нас в стране много талантливых мастеров и художников, и они вносят свой большой вклад в культуру. Я думаю, что в ближайшие годы людей в индустрию будет приходить все больше и люди поймут, что татуировка – это своего рода искусство.