Как меняются тренды в косметологии, и какие косметологические услуги будут наиболее востребованными в 2021 году?

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2 декабря «Комсомольская правда» совместно с экспертами индустрии красоты на онлайн круглом столе подняла тему:
«Естественность и индивидуальность: как сделать тандем «клиент-косметолог» качественным и продуктивным».
Специалисты рассказали о том, с какого возраста необходимо совершать визиты к косметологу, обсудили типы и профилактику старения кожи, последние тренды в косметологии, безопасность процедур, поговорили о тех случаях, когда необходима помощь пластического хирурга.
Спикерами мероприятия стали:
Врач дерматовенеролог, косметолог клиники «Лучано» Багаутдинова Лилия Робертовна;
Главный врач клиники «Ханбике» Скугорева Наталия Игоревна;
Врач хирург, дерматовенеролог, косметолог, зав. косметологическим отделением «Клиники доктора Обыденова», руководитель обучающего центра «Академия эстетической медицины» Рахматуллина Эльмира Мунировна.
Посмотреть онлайн круглый стол можно здесь.