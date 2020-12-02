В Чувашии депутаты приняли закон о стратегии развития региона

Депутаты Государственного совета Республики Чувашия на очередной сессии приняли закон о Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Разработкой документа занимались серьезно на протяжении года и регулярно вносили правки с учетом пожеланий представителей научной общественности, предпринимательского сообщества, органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также неравнодушных жителей.

- Были учтены положения разработанной Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, указы Президента России о национальных целях и стратегических задачах, государственные программы Чувашской Республики и документы стратегического планирования Российской Федерации, - озвучил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, презентовавший документ.

Чиновник также уточнил, что воплощать стратегию в жизнь будут в три этапа. Так, в самом начале планируется восстановить темпы экономического роста, снизившиеся в 2019 и 2020 годах из-за пандемии. После чего намечена цель - нарастить значительные темпы роста экономики за счет активизации инвестиционной деятельности региона. Задача третьего этапа - реализация крупных инфраструктурных проектов и ощутимое повышение качества и уровня жизни жителей республики.

В качестве ориентиров роста социально-экономических показателей на заседании озвучили следующие цифры: рост среднемесячной зарплаты в три раза, а уровень безработицы в среднем за год сократить до 0,55%, снизить уровень бедности в регионе до 9% в 2035 году, а продолжительность жизни увеличить до 80,7 года.

В конечном итоге за принятие закона депутаты проголосовали практически единогласно - от оценки документа воздержался лишь один человек, а все остальные документ одобрили. Примечательно, что жители региона смогут менять стратегию развития региона. Даже несмотря на принятие закона. Для этого надо будет зайти на сайт Минэкономразвития Чувашии и пройти по ссылке, щелкнув на баннер «Предложи идею». Обращения будут учтены при разработке «дорожной карты» на каждом этапе реализации Стратегии.

И ДРУГОЕ

В рамках прошедшей сессии депутаты также приняли решение и по другим вопросам. Так, рассмотрен и принят в первом чтении проект республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По словам первого вице-премьера - министра финансов Чувашской Республики Михаила Ноздрякова, бюджет окажется несколько дефицитным: общий объем доходов республиканского бюджета на следующий год оценивается в сумме 61,5 миллиарда рублей, в то время как расходы прогнозируются в объеме 64,3 миллиарда рублей.

По сообщению Ноздрякова, подавляющее большинство расходов регионального бюджета будут направлены на социальную сферу: развитие здравоохранения, сохранение здоровья и благополучия граждан, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и отраслей, пострадавших вследствие пандемии коронавируса. Также казенные деньги будут направлены на создание комфортной и безопасной среды для проживания, развитие дорожной сети, модернизацию коммунальной инфраструктуры.

- Все социальные обязательства республика запланировала выполнить в полном объеме, - подчеркнул он.

Также депутаты внесли изменения в региональный закон налогового регулирования в части дополнительных мер поддержки для бизнеса.

Кроме того, установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год - он составит 8466 рублей, что на 513 рублей больше нынешнего.