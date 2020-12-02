Коронавирус в Татарстане, последние новости на 2 декабря 2020 года: проведено 1,2 миллиона тестов

Число летальных случаев инфекции увеличилось до 138. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на среду, 2 сентября, в Татарстане провели 1 миллион 186 тысяч тестов на коронавирус. Они помогли выявить 10 424 случая заражения. На данный момент 9 139 больных выздоровели, 138 - скончались. О двух последних смертях стало известно накануне. Очередными жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 64-ех и 79-ти лет.

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Первый был госпитализирован с пневмонией. Его состояние ухудшалось на фоне обострения сопутствующих заболеваний. Второй же был доставлен в больницу с подтвержденным COVID-19. У него имелись хронические заболевания.

О МАШИНАХ ДЛЯ МЕДИКОВ КАЗАНИ

Казанские медики получили 10 легковых автомобилей, чтобы наблюдать за пациентами, которые проходят амбулаторное лечение и выезжать для оказания срочной помощи. Машины им были предоставлены в пользование частным обществом вплоть до конца марта 2021 года, но при необходимости этот срок может быть увеличен. Таким образом они хотели поддержать врачей в период пандемии коронавируса.

Иномарки - пять KIA, две Renault и три Hyndai, будут распределены между поликлиниками, которые на сегодня наиболее остро в них нуждаются.