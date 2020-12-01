Ревнивый татарстанец взял в заложники подругу и двух ее малолетних детей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию днем 30 ноября позвонили жители дома с улицы Ленина в Заинске. Они попросили срочно прислать наряд полиции - их 21-летнюю соседку Ангелину М. избивает 31-летний сожитель. Пенсионеры хотели защитить мать двоих малолетних детей, но дверь им никто не открыл, а грубый голос ранее судимого Константина крикнул, что сейчас всех перестреляет, если не отстанут. Сама Ангелина сумела добраться до окна и попросила вызвать полицию, но сожитель оттащил ее и продолжил избивать. В это время двухлетняя дочь и 10-месячный сынишка женщины плакали.

Пока ждали приезда полиции, сосед в окно первого этажа наблюдал расправу: пьяный Константин избивал женщину, таскал ее за волосы.

Приехавшим полицейским злоумышленник также пригрозил расправой, одновременно кричали испуганные дети и женщина. Времени на раздумье не было, и полицейские влетели в окно. Короткая схватка, буйный Константин лежит ничком на полу, рядом - пневматический пистолет "Байкал".

Когда Ангелина успокоилась, то рассказала, что с Константином знакома несколько месяцев, сожительствуют. В тот день он напился и начал придираться к ней, приревновал. Стал избивать, а когда постучали соседи, то он выхватил предмет, похожий на пистолет, и выстрелил возле ее уха, предупредив, что начнет стрелять по всем, кто решит пройти в квартиру.

Задержанным оказался ранее судимый за разбой местный житель. Судимость его еще не погашена, и теперь он стал фигурантом нового уголовного дела - за незаконное лишение свободы на него возбудили уголовное дело, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.