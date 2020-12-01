В Татарстане после обработки антисептиком в школе отравилась одна из учениц

У школьницы началась аллергическая реакция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП в Борогодской средней школе Пестречинского района республики произошло 30 ноября. Дети пришли на занятия в школу, и одна из девочек увидела разводы неизвестного вещества на своей парте. Жидкость уже высохла, но школьница решила стряхнуть это рукой, а затем потерла глаза. После этого у нее началась аллергическая реакция - потекли слезы, начался кашель. Ученица обратилась к медсестре, та ей сразу выдала противогистаминноый препарат и администрация школы приняла решение отпустить всех учеников по домам.

Во время служебной проверки выяснилось, что после окончания всех занятий в школе вечером 28 ноября провели антисептическую обработку помещений. До начала занятий в понедельник, 30 ноября, все выветрилось, но у одной из учениц произошло аллергическая реакция на антисептик. Всего в Богородской средней школе обучаются 270 человек.

- Прокуратура Пестречинского района проводит проверку информации об отравлении детей в одной из местных школ. Надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - По итогам надзорных мероприятий в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.