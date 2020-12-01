TATNEFT QUEST: от идеи к цели

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«Думай глобально, действуй локально» — таков слоган команды управления по развитию производственной системы, победившей в конкурсе молодых и креативных работников Компании на лучшую идею разработки корпоративного мобильного приложения «TatneftQuest», сообщает газета «Нефтяные вести».

Конкурс был объявлен в сентябре. Перед его участниками — молодыми нефтяниками, студентами, талантливыми представителями IT сферы—была поставлена задача разработать официальное мобильное приложение Компании на платформах IOS и Android. По мнению организаторов конкурса, оно должно помочь жителям и гостям нефтеграда познакомиться с Альметьевском и «Татнефтью».

Форма квеста сама по себе подразумевает увлекательный маршрут по достопримечательностям и «секретным» местам, сценарий игры, включающий разнообразные нетривиальные задания, заставляющие искать, мыслить, запоминать. Неотъемлемой частью приложения должны были стать исторические факты, фотографии, взаимосвязанные между собой. Плюс к этому — удобная и понятная навигация. Кроме того, дизайн приложения должен был соответствовать корпоративному стилю и брендбуку Компании.

Экспертная комиссия оценила 21 проект-идею. Из них пять творческих работ поступили от студентов учебных заведений, 15 проектов — от молодых работников «Татнефти» и одна работа — от детского технопарка «Кванториум».

Идеи, формы и задания предлагались самые разнообразные: виртуальные 3D приключенияс помощью VR очковиливидеов формате 360ºна платформеYouTube, ознакомительныеи историческиетурыс дополненнойреальностьюдляразличныхперсонажейигры, параллельныемирыс героямив духефэнтези, головоломки-мозаики, экспресс-тесты, кроссворды и мн. др. Среди наиболее часто встречающихся точек маршрута — парки и скверы города, каскад прудов, пляж, памятники и, конечно же, главный офис «Татнефти».

Первое место среди учебных заведений завоевала команда АГНИ, второе — у студентов Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ, третье — у Альметьевского политехнического техникума. Среди работников Компании первой стала команда управления по развитию производственной системы, на втором месте — Ильдар Ишкулов, инженер Центра моделирования ЦТР, на третьем — команда ООО «Татнефть АЗС-Центр».

Все победители конкурса получат призы от Компании «Татнефть». Эмиль Халилов из технопарка «Кванториум» награждён специальным призом. На основании собранных решений организаторы планируют разработать техзадание и реализовать идеи в конечном IT продукте.

Наталья ХАМАТОВА

Динара БАЛТАЕВА