Коронавирус в Татарстане, последние новости на 1 декабря 2020 года: в Набережных Челнах зафиксирован стремительный рост заболеваемости

В ноябре жители татарстанского автограда стали заражаться новой инфекцией на 87% чаще, чем месяцем ранее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро вторника, 1 декабря, в Татарстане выявили 10 399 зараженных коронавирусом. Большинство из них - 9 075 человек, выздоровело, а 136 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О СИТУАЦИИ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

В Набережных Челнах зафиксировали стремительный рост заболеваемости коронавирсом. В ноябре горожане стали заражаться новой инфекцией на 87% чаще, чем месяцем ранее.

В октябре COVID-19 подхватили 64 жителя татарстанского автограда, а в ноябре - 124. Мэр Наиль Магдеев также заметил, что ситуация с инфекцией в городе сложная и напомнил гражданам о необходимости носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

По последним данным в Набережных Челнах выявили 1 027 зараженных коронавирусом.

О НАРУШИТЕЛЯХ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

Более 4,5 тысяч нарушителей масочного режима выявлено в общественном транспорте Казани с 23 по 27 ноября. Профилактические рейды прошли в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро – всего на 124 контрольных точках.

- Было проверено 3 228 единиц общественного транспорта. Из 4 548 нарушителей лишь один пассажир покинул общественный транспорт из-за отсутствия средства индивидуальной защиты, - отметили в комитете по транспорту Казани.

О РАБОТЕ КАТКОВ И ЛЫЖНЫХ БАЗ

Первые выходные после открытия катка на казанском стадионе “Трудовые резервы” принесли с собой жалобы на давку при покупке билетов и аренде коньков. Да и на самом льду держать социальную дистанцию было сложно - слишком уж много людей собралось. После критики в соцсетях и СМИ на ледовую аренду решили пускать по несколько десятков человек.

Свое мнение по поводу произошедшего высказали и в Роспотребнадзоре Татарстана. Замруководителя управления Любовь Авдонина заявила, что в ближайшее время будет выдано предписание по работе катков и лыжных баз. Пока же она посоветовала объектам перейти либо на предварительную запись, либо на онлайн-продажу входных билетов.

О РОБОТЕ-ДЕЗИНФЕКТОРЕ

Накануне в Иннополисе презентовали робота-дезинфектора - разработку одного из резидентов местной особой экономической зоны. Разработка устройства, которое автономно передвигается по помещению и проводит дезинфекцию ультрафиолетовыми облучателями, потребовала 20 миллионов рублей.

Создание одного такого робота в дальнейшем будет стоить порядка 950 тысяч рублей. В 2021 году предприятие планируют выпустить 300 подобных устройств и оснастить ими больницы и поликлиники Татарстана. Однако заказы на робота поступают и из других стран, среди которых Германия и Франция