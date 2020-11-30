«Этим нас не удивишь»: За неделю в Казани выпала почти половина месячной нормы снега

Фото: мэрия Казани.

За прошедшую неделю в Казани выпало 19 миллиметров осадков снега, что составляет 43% от нормы. Всего с начала зимнего сезона с улиц города вывезено 13 тысяч тонн снега. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

- 43% месячной нормы снега за неделю – это цифра серьезная, но такое бывает ежегодно – нет снега, а потом за три дня навалит. Этим нас не удивишь. В целом больших нареканий не было, все справились. Прошу глав районов держать на контроле содержание улиц, все зависит от умения организовать работу с подрядными организациями, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города также обратился к предпринимателям. Он напомнил, что собственники помещений должны следить за чистотой на прилегающих территориях.

- Прошу усилить контроль за выполнением обязательств собственников по содержанию входных групп, тротуаров, прилегающих территорий. Снег надо чистить, лед убирать – эта работа связана с безопасностью людей, – заключил Ильсур Метшин.

Заместитель руководителя Исколкома Казани – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев сообщил, что на прошлой неделе в среднем в сутки на улицы города выходило 585 единиц снегоуборочной техники, в расчистке тротуаров от снега было задействовано 400 дорожных рабочих, для предотвращения образования гололеда было использовано 9,5 тысяч тонн песчано-соляной смеси и реагента.

Игорь Куляжев подчеркнул, что все снегоплавильные пункты города открыты и принимают собираемый снег. Всего с улиц города вывезено 13 тысяч тонн снега, на случай ЧС в городе организовано 8 мест для временного складирования снега.

- Все основные магистрали города находятся в нормативном состоянии, работы по уборке дорог и тротуаров продолжаются в штатном режиме, – подчеркнул Игорь Куляжев.