Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с АНО «Ноосфера» реализуют проект «Открытые НКО — dobro.live», объединяющий СМИ и НКО.

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Часто НКО не могут позволить себе иметь собственную пресс-службу или хотя бы PR специалиста, не всегда получается эффективно взаимодействовать с региональными медийными ресурсами. Наш проект «Открытые НКО — dobro.live» призван устранить этот пробел силами профессиональных журналистов!

Благодаря использованию гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, «Открытые НКО — dobro.live» освещает деятельность третьего сектора: вместе с НКО мы находим интересные информационные поводы и рассказываем о благотворительных инициативах творчески, а СМИ помогаем найти героев и уникальные истории для публикаций.

Команда проекта «Открытые НКО — dobro.live», приглашает Вас принять участие в пресс-встрече с руководителем проекта Александром Чекшиным и выпускающим редактором Викторией Савицкой.

В программе:

Презентация проекта — чем сервис dobro.live полезен медиа и НКО?

Кейс-сессия по адаптации материалов к специфике локальных СМИ;

Нетворкинг-сессия и обсуждение взаимодействия для большей эффективности проекта «Открытые НКО»;

Материал о благотворительных фондах и их подопечных от подготовки до публикации: психология взаимодействия и корректная терминология;

Ответы на вопросы;

Фирменные сувениры (блокноты, ручки, экосумки)

Ведущие встречи:

• Александр Чекшин — руководитель портала «Открытые НКО», директор спецпроектов ИД «Комсомольская правда», продюсер проекта "Чистая страна" (Экология). Более 20 лет занимает руководящие должности в различных медиа, является лауреатом премии «Медиа-менеджер России» 2007 и 2014.

• Виктория Савицкая — выпускающий редактор портала «Открытые НКО», корреспондент ИД «Собеседник», журналист, продюсер.

Ждём Вас 8 декабря в 15:00 (по московскому времени).

Адрес: г. Казань, ул. Профессора Нужина,1 / 37, 2-ой этаж (Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета, Шоурум)

Продолжительность: 2 часа

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, максимально возможное количество участников — 30 человек.

Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна.

Мероприятие проходит при поддержке Казанского федерального университета и Центра инновационного развития и трансфера технологий (Ресурсный центр поддержки СО НКО)