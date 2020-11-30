“Сегодня с нами ты не пьешь, а завтра Родине изменишь?”: Алкомаркет поплатился за использование карикатур на советские агитплакаты

Представитель магазина уже принес свои извинения и заявил, что они не хотели никого обидеть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алкомаркет на улице улице Дементьева в Чебоксарах разместил на витрине три рекламных постера - карикатуры на советские агитплакаты. На первом мужчина в костюме отказывается от рюмки водки со словами: “Нет! Мне стакан!”, на втором он же, но с другой надписью: “Сегодня с нами ты не пьешь, а завтра Родине изменишь?”. На третьем плакате был изображен человек на больничной койке (без рук и в бинтах) с подписью: “Этот человек не умел разливать водку поровну”.

Фото: пресс-служба УФАС Чувашии

Местным жителям подобный маркетинговых ход не понравился, и они пожаловались антимонопольщикам. Последние рассмотрели заявления и признали рекламу ООО “Сияние” ненадлежащей. Члены экспертного совета решили, что использование советских плакатов антиалкогольной кампании и времен Великой Отечественной войны оскорбляет чувства людей и память подвигов их родных, а также нарушает требования этики и показывает безнравственное отношение к наследию прошлого и заслугам советского народа.

Представитель магазина уже принес свои извинения и заявил, что они не хотели никого обидеть.

- Материалы дела переданы должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба УФАС Чувашии.