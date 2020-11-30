В Казани инкассатор выстрелил себе в голову и остался жив

Врачи борются за жизнь пациента. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

"Скорую" помощь вызывали сегодня, 30 января, утром на улицу Краснококшайскую в Кировский район столицы Татарстана. По предварительным данным, сотрудник инкассаторской службы выстрелил себе в голову.

ЧП произошло в спецавтомобиле. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они выясняют причины и подробности произошедшего - была ли это попытка суицида, или это неосторожное обращение с оружием.

Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что 25-летний инкассатор остался жив, но с ранением головы он госпитализирован. Сейчас за его жизнь борются врачи.