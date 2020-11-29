Нога Акинфеева? Голова Деспотовича! "Рубин" остановил ЦСКА в Казани

Фото: ФК "Рубин".

К матчам "Рубина" и ЦСКА в последний год интерес повышенный. Все кроется в фигуре Леонида Слуцкого. Не для кого не секрет, что нынешний наставник "Рубина" долго, а главное, успешно тренировал армейский клуб.

Отметим, что с момента, как Слуцкий возглавил "Рубин" он ни разу ЦСКА не проиграл. В конце прошлого сезона команды встречались в Москве и сыграли вничью 1:1. На гол Чалова ответил Марков, реализовавший пенальти на 88 минуте.

В первом круге нынешнего чемпионата команды вновь встречались в Москве и матч завершился победой команды Слуцкого - 2:1. В составе "Рубина" решающий гол забил Денис Макаров.

А вот будучи наставником ЦСКА Слуцкий 17 раз выводил команду на матчи с "Рубином". Первый матч против казанцев Слуцкий провел почти сразу после своего назначения в армейский клуб. Тогда "Рубин" выиграл 2:0 и через некоторое время оформил чемпионство.

Памятен для Слуцкого и матч в Казани в мае 2016 года. Тогда ЦСКА обыграл "Рубин" 1:0 и выиграл чемпионат России. Это пока последний трофей в карьере Слуцкого. Всего же ЦСКА под руководством Слуцкого 7 раз обыграло "Рубин". На счету казанцев 6 побед. Еще 4 раза команды сыграли вничью.

Обе команды подходили к игре с кадровыми потерями. У ЦСКА в лазарете Дзагоев и Кучаев. Оба набрали неплохую форму, но, по данным ряда СМИ, сдали неоднозначные тесты на коронавирус. У "Рубина" из-за главной болячки 2020 года в предыдущей игре с "Ростовом" не играли Хван, Старфельт и Кварацхелия. Если грузин по-прежнему в лазарете, то двое первых излечились и вернулись в "Рубин" аккурат перед матчем с армейцами. Старфельт даже попал в стартовый состав. Хван оказался в запасе. На скамейке присутствовал и главный голеадор казанцев Деспотович. Место же в основе занял Игнатьев.

Российского нападающего в последнее время не критикует только ленивый. Он уже почти год в "Рубине", но забил за это время всего три гола. Причем все с пенальти. Меж тем, шансов у выпускника школы "Краснодара" предостаточно. Вот и в матче с ЦСКА он получил возможность забить уже в дебюте. Игнатьев вышел один на один с Акинфеевым, но пробил как-то коряво, и экс-вратарь сборной России отбил мяч ногой. Как тут не вспомнить хвалы в адрес ноги Акинфеева после Чемпионата мира по футболу.

"Рубин" в целом на первых минутах был куда активнее. Кроме момента Игнатьева можно вспомнить неплохие удары Макарова и Самошникова. Да, оба неточные, но вести у ЦСКА по ударам 3:0 к 15 минуте дорогого стоит.

Армейцы проснулись ближе к 20 минуте и принялись осаждать ворота казанцев. Если вспомнить, что в воротах "Рубина" вышел играть не Дюпин, а Медведев, то становилось страшновато. Все помнят привоз Никиты в матче со "Спартаком". Впрочем, в игре с ЦСКА Медведев исправился за все. Одно спасение после выстрела Влашича чего стоит.

На 33 минуте Медведев уже был не в силах помочь своей команде.Чалов получил мяч перед пустыми воротами, но умудрился с полутора метров пробить выше. Момент, который явно претендует на промах тура, если не на промах года.

Во втором тайме у "Рубина" пошли замены. Так, на поле вместо Игнатьева вышел Деспотович и тут же доказал, почему именно он основной форвард "Рубина". После навеса Шатова со штрафного Абильдгор скинул на Деспотовича и тот головой переправил мяч в ворота. 1:0.

Увы, но доиграть матч до конца Деспотович не сумел. На 79 минуте его заменили на Климова. Сказалась старая травма.

- У него была травма, мы очень рисковали, выпуская его сегодня. Он всего одну тренировку оттренировался в общей группе. Сейчас у него, скажем так, спазмировались икроножные мышцы, потому что было понятно, что он не готов играть еще на таком достаточно тяжелом поле. Риск был оправдан, надеемся, что ничего серьезного не произошло, и мы уже сможем его подготовить на большее игровое время к встрече с "Локомотивом", - рассказал о состоянии серба наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.

В концовке матч армейцы бросились отыгрываться и могли преуспеть. Самый явный момент уже в добавленное время не использовал Дивеев, пробив из выгодной позиции мимо ворот. В итоге "Рубин" дотерпел и выиграл 1:0, нанеся ЦСКА четвертое поражение в сезоне. Причем два из них армейцам нанесли казанцы.

- Для нас самое главное было вернуть в строй хотя бы какое-то количество людей, которые не играли у нас прошлую игру. Поэтому возвращение Игнатьева, Старфельта в стартовый состав, Ин Бома и Деспотовича по крайней мере на какое-то игровое время сильно добавило нам и вариативности, и стабильности состава. Для любой команды это важно. Первые 20 минут играли отлично, контролировали игру, имели два хороших момента. Потом ЦСКА перехватил инициативу, вторую половину первого тайма уже пришлось больше обороняться. Ключевым моментов второго тайма, на мой взгляд, стала тройная замена, потому что все три игрока очень удачно вошли в игру. И Деспотович, и Зуев, и Ин Бом. После реализации одного из стандартов рисунок был понятен. Где-то мы пытались убегать в контратаки, хотя и куски позиционных атак тоже использовали. Тяжелая игра, важная победа, - подвел итог матча Слуцкий.

Теперь в активе "Рубина" 24 очка. Казанцы обошли "Краснодар" и сравнялись по очкам с "Сочи", с которым делят 8-9 место. В следующем туре казанцы на выезде сразятся с "Локомотивом". Матч состоится в Москве 5 декабря. Начало в 14.00.