Сколько жители Казани готовы потратить на подарки на Новый год 2021

Сумма увеличилась на 2,5 тысячи рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Несмотря на то пандемию коронавируса, в отличие от большинства россиян, жители Казани решили не только не урезать расходы на подарки на Новый год 2021, но и потратить немного больше, чем в прошлый раз.

Так, согласно опросу, проведенному порталом SuperJob, в среднем по стране люди планируют потратить на новогодние подарки 11 800 рублей, что на 1 700 рублей меньше, чем в 2019 году.

А вот в Казани наоборот – если до этого в среднем на это горожане потратили 10 000 рублей, то в этот раз эта сумма только увеличилась на 2,5 тысячи и составила 12 500 рублей.

Но это все равно меньше, чем готовы на Новый год 2021 потратить жители Москвы. Там, несмотря на урезание расходов по данному направлению, средняя сумма на подарки составила 16 000 рублей. На втором месте после столицы идет Красноярск – в среднем 14 500 рублей, на третьем жители Ростова-на-Дону, Воронежа и Санкт-Петербурга – 14 000 рублей. Меньше всего на подарки готовы потратить в Уфе и Волгограде – 11 400 и 11 300 рублей соответственно.