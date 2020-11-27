Стартовала Программа опережающей подготовки руководителей сооружений ОИАЭ Росатома

В основе Программы заложен принцип передачи и обмена накопленного многолетнего опыта Росатома в сфере строительства уникальных объектов использования атомной энергии.

К образовательным интенсивам приступили первые 35 управленцев отрасли, уже возглавляющие реальные проекты строек Росатома. Обучение на Программе направлено на развитие всех основных компетенций, необходимых Руководителю строительных проектов в атомной индустрии: управленческих, корпоративных компетенций, навыков международного сотрудничества, профессиональных компетенций для управления технически сложными проектами в области капитального строительства. Кроме того, организаторы Программы рассчитывают, что подобные образовательные практики создадут кадровый задел высококвалифицированных менеджеров атомной отрасли.

Открыл программу и выступил с приветственным словом к участникам Программы первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом», Президент АО ИК «АСЭ» Александр Локшин.

Управление проектами по сооружению ОИАЭ в Российской Федерации и за рубежом – одна из важнейших задач атомной отрасли. От эффективности работы в этом направлении зависит реализация многомиллиардного портфеля заказов Росатома и достижение стратегических целей Госкорпорации, отмечают организаторы обучения.

Отрасли важно сохранить традиции и наработанный опыт, но в то же время постоянно трансформироваться под требования стремительно меняющихся условий сегодняшнего дня. Расширение портфеля заказов ставит серьезные задачи перед руководителями проектов по сооружению ОИАЭ, на них ложится большая нагрузка. Для отдельных направлений объемы и новизна решаемых задач станут просто рекордными.

Этапы модуля «Профессиональные компетенции» повторяют жизненный цикл сооружаемого объекта, начиная с предконтрактной фазы, проектирования и заканчивая ПНР и вводом в эксплуатацию.

Разработка такой комплексной Программы, по словам её организаторов, стала откликом на запрос всей атомной отрасли, включая центральный аппарат Росатома. Подготовку курировал ОЦКС Росатома при взаимодействии с Департаментом кадровой политики Госкорпорации «Росатом» и ключевыми Дивизионами отрасли. А заказчиками программы выступают первые заместители генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.М. Локшин и К.Б. Комаров и директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Г.С. Сахаров.

- В 2019 году в рамках подготовки Программы разработан и утвержден впервые в отрасли профиль требований к должности руководителя проектов по строительству, позже утвержден Минтрудом профстандарт специалиста по управлению проектами капитального строительства в атомной отрасли Модуль Программы «Профессиональные компетенции» получился практикоориентированным, прикладным, включает в себя уникальные реальные кейсы и разнообразные форматы обучения. Аналогов такой программы подготовки в мире сегодня не существует, - отмечает Геннадий Сахаров.

Программа составлена из лекций профессионалов, первые из которых уже выступили перед аудиторией (их можно слушать синхронно и в записи на онлайн-платформах ОЦКС и ИС Рекорд), бизнес-симуляций и живого обсуждения на различных дистанционных платформах (что диктует эпидемиологическая обстановка). Главным модератором Программы выступает директор по стратегии, руководитель направления «Электроэнергетика» Московской школы управления СКОЛКОВО Алексей Хохлов.

По завершению Программы, обучающиеся получат электронные сертификаты о прохождении модулей, диплом о профессиональной переподготовке (при условии не менее 75% баллов по итогам Программы), а также смогут бесплатно подтвердить свою квалификацию «Руководитель проекта по сооружению ОИАЭ» и получить свидетельство государственного образца с занесением в Федеральный реестр специалистов.

Главным практическим итогом Программы станет Настольная книга руководителя проектов, кейсы из которой управленцы смогут использовать в реальных условиях своей работы на проектах по сооружению ОИАЭ.

Впрочем, с окончанием программы, работа над выученными уроками не остановится.

- Программа опережающей подготовки руководителей продолжит развиваться вместе с её участниками. Чтобы оставаться в тренде современности и способствовать глобальному технологическому лидерству Росатома, мы должны и будем совершенствовать компетенции непрерывно, - объясняет Геннадий Сахаров.