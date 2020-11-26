Прогноз на матч Рубин - ЦСКА 29 ноября 2020: Слуцкий найдет управу на Чалова и Влашича

Радость игроков "Рубина" после победы над ЦСКА в Москве. Фото: ФК "Рубин".

К матчам "Рубина" и ЦСКА в последний год интерес повышенный. Все кроется в фигуре Леонида Слуцкого. Не для кого не секрет, что нынешний наставник "Рубина" долго, а главное, успешно тренировал армейский клуб.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Отметим, что с момента, как Слуцкий возглавил "Рубин" он ни разу ЦСКА не проиграл. В конце прошлого сезона команды встречались в Москве и сыграли вничью 1:1. На гол Чалова ответил Марков, реализовавший пенальти на 88 минуте.

В первом круге нынешнего чемпионата команды вновь встречались в Москве и матч завершился победой команды Слуцкого - 2:1. В составе "Рубина" дубль оформил Денис Макаров.

А вот будучи наставником ЦСКА Слуцкий 17 раз выводил команду на матчи с "Рубином". Первый матч против казанцев Слуцкий провел почти сразу после своего назначения в армейский клуб. Тогда "Рубин" выиграл 2:0 и через некоторое время оформил чемпионство.

Памятен для Слуцкого и матч в Казани в мае 2016 года. Тогда ЦСКА обыграл "Рубин" 1:0 и выиграл чемпионат России. Это пока последний трофей в карьере Слуцкого. Всего же ЦСКА под руководством Слуцкого 7 раз обыграло "Рубин". На счету казанцев 6 побед. Еще 4 раза команды сыграли вничью.

А вот если посмотреть всю историю противостояний двух клубов, то преимущество ЦСКА выглядит куда более ощутимым. На счету армейцев 23 победы, 12 раз выиграли казанцы. Также 8 раз команды сыграли между собой вничью.

В КАКОЙ ФОРМЕ ПОДХОДЯТ КОМАНДЫ

ЦСКА приезжает в Казань в ранге лидера Премьер-Лиги. Сейчас в активе армейцев 32 очка. Москвичам удалось неплохо пройти осенний отрезок, по ходу которого ЦСКА обошел "Спартак" и "Зенит". Впрочем, последний матч с "Сочи" в исполнении армейцев не впечатлил. Команды разошлись миром - 1:1, но по количеству моментов куда ближе к победе были южане.

"Рубин" в минувшем туре также сыграл неубедительно. Казанцы дома уступили 0:2 "Ростову". На то были свои причины. Сразу пять игроков основы не смогли выйти на матч. У троих обнаружили коронавирус, а Уремович и Деспотович были травмированы.

Сейчас ситуация в команде несколько улучшилась. Уже вернулся в Казань переболевший COVID-19 Старфельт. Так что бой казанцы армейцам точно дадут.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ИГРУ

Билеты на матч уже поступили в продажу. Причем, для тех, кто не хочет мерзнуть на стадионе, заплатив стандартные 400-700 рублей, предлагают следить за игрой в комфортных условиях. Так, по данным пресс-службы "Рубина", на матче с ЦСКА будут работать комфортабельная ВИП-ложа №13 и ресторан.

Стоимость пакета All Inclusive в ложе №13 на Западной трибуне – 8 000 рублей на человека. По данным клубной пресс-службы, кроме комфортабельного просмотра футбола, в стоимость уже входят еда и напитки.

Цена одного места в ресторане на Восточной трибуне – 3 500 рублей.

- В стоимость включен депозит на 1 000 рублей - на эту сумму вы можете заказать питание и напитки по меню ресторана, заказы сверх этой суммы оплачиваются отдельно, - пояснили в пресс-службе "Рубина".

Отметим, что матч между "Рубином" и ЦСКА состоится в Казани 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30.

Прогноз на матч Рубин - ЦСКА 29 ноября 2020: 1:1 (голевая ничья)