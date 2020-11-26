Бизнес-завтрак «Ставка на HR»: рынок труда, безработица и поиск сотрудников

О рынке труда, безработице, востребованных профессиях и поиске эффективных сотрудников говорили вчера предприниматели на бизнес-завтраке «Ставка на HR». Его организатором выступила Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Тему встречи определила нынешняя ситуация. Многие предприниматели столкнулись с вызовами сегодняшнего дня и с тем, что пришлось перестраиваться и перестраивать команду. В Торгово-промышленную палату с начала года поступило свыше 6 тысяч обращений на разные темы и вопросы трудоустройства или подбора персонала актуальны.

В бизнес-завтраке приняли участие полсотни предпринимателей. Его открыл Председатель Союза «ТПП РТ» Шамиль Агеев. Он начал с цифр, отметил, что в стране свыше 3,5 миллионов людей сейчас работает на удаленке, пришлось перестраиваться и сотрудникам, и руководителям. С начала года Шамиль Агеев провел свыше 500 личных встреч с предпринимателями.

- Сейчас многие не знают, как перестроиться в бизнесе. С одной стороны, неплатежи идут, с другой стороны бюджеты растут. Сейчас многое зависит от того, как работа будет поставлена на местах. Для развития бизнеса, и об этом говорят сами предприниматели, для умения перестроиться, в неопределенной ситуации, нужна команда. Нужно обмениваться опытом, рассказывать у кого какая ситуация», - отметил глава ТПП РТ.

Шамиль Агеев отметил, что важную роль в налаживании делового климата играет поддержка со стороны Правительства Татарстана. ТПП РТ выходит с предложениями, в интересах предпринимателей, как на региональный, так и на федеральный уровень. С начала года ТПП РТ направила свыше 200 предложений.

- Прямо сейчас мы прорабатываем вопросы, связанные с региональным налогом на грузоперевозки и пытаемся отстаивать этот вопрос с Госсоветом Республики, - сказал Шамиль Агеев.

Коротко об основных услугах и новых проектах ТПП РТ рассказал директор департамента стратегического развития ТПП РТ Марат Ахматов. Один из новых проектов запущен совместно с «Татнефть». Это возможность для членов ТПП РТ в получении скидок на заправках «Татнефть». Еще один проект для молодежи – бизнес-инкубатор. Торгово-промышленная палата Татарстана объединила студентов из разных ВУЗов республики, заинтересованных в предпринимательстве. В рамках проекта за два месяца 6 студентов трудоустроены.

- Мы взяли сейчас политику полной открытости по отношению к предпринимателям. Решать все вопросы мы не обещаем. Мы готовы обсуждать, приходите, будем совместно вырабатывать решения для достижения общего результата, - отметил Марат Ахматов.

Как проверить благонадежность партнера, предпринимателя и воспользоваться услугами правого центра ТПП РТ рассказала юрисконсульт Альмира Ахметова. Она отметила преимущества рассмотрения дел в МКАС - это конфиденциальность и возможность не затягивать процессы, дело рассматривается максимум за 60 дней. Международный арбитражный суд при ТПП РФ в Казани работает с 2017 года. С марта 2020 года выдали свыше 560 заключений об обстоятельствах непреодолимой силы – форс-мажор.

О самых востребованных профессиях и издержках пандемии рассказала эксперт рынка труда с многолетним опытом, директор Казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова. Казанский офис курирует и 10 территорий Поволжья. На данный момент на HH зафиксировано практически 48 млн. резюме, на 1 ноября транслировалось 703 тыс. вакансий и практически 1,5 миллиона зарегистрированных работодателей.

- Очень актуальной темой на сегодняшний день также является вопрос стоимости найма, потому что очень четко нужно понимать, сколько стоит сотрудник и разговаривать с бизнесом совершенно точно на цифрах. Нельзя говорить, что люди идут или не идут к вам работать, если они не видят те необходимые цифры, - отметила Альбина Султанова.

По словам эксперта, зачастую предложения работодателя и ожидания соискателя не совпадают.

- Среднее значение, которое дает работодатель на сегодняшний день в РТ, составляет 39 тыс. 500 рублей, а зарплатные ожидания соискателей составляют практически 42,5 тысячи рублей. Это говорит о том, что наши соискатели хотят получать немного больше, чем предлагают работодатели, поэтому кому-то из этих сторон нужно двигаться в цифрах, - сказала спикер.

По данным HH в мае большой спрос был на рабочий персонал, сохраняется дефицит в IT направлении. Если в мае был резкий минус в вакансиях особенно в туризме, то сейчас снова спрос.

- Если говорить о динамике вакансий, где был самый большой спрос, это на госслужбах. Так, например, в июне рост составил 186%, в июле – 193%. Также большой и основной блок вакансий пришелся на медицинский персонал. Начиная с марта месяца и по сентябрь, идет большой приток вакансий в РТ +71% в области медицины и фармацевтики, так как с начала пандемии существует огромная потребность именно в этом персонале, - рассказала Альбина Султанова.

Небольшой ликбез для предпринимателей провела Наиля Сафарова менеджер по развитию клиентов. Рассказали о том, как правильно оформить вакансию на HeadHunter, чтобы привлечь соискателя. По словам такой-то не стоит экспериментировать с названием должности и называть к примеру офис-менеджера феей офиса. Лучше указать информацию о заработной плате, четко определить обязанности, требования и ответственности, а также указать информацию о дополнительных условиях. К примеру, медицинские сертификаты, детские лагеря или наличие бассейна. Вакансии должны быть оформлены согласно четкой структуре: требования, обязанности, услуги, логотип компании. При отсутствии этой информации соискатель не может владеть необходимой для него информацией.

Генеральный директор компании «GMC Consulting», член Совета по кадровой политике при Президенте Республики Татарстан Галина Маштакова выступила с темой «Мастерство подбора эффективных сотрудников». Она представила подробную презентацию о работе с персоналом. Галина Маштакова отметила, что эффективный сотрудник – тот, кто за минимально короткое время с максимальным качеством выполняет задачу в соответствии с ценностями компании. По словам спикера с подбором персонала все становится не так хорошо когда кандидатов, которые достойны занять место в компании, становится все меньше и меньше, а требования все выше и выше. Эксперт отметила три составляющие при отборе кандидата: мотивация, компетенция, ценности. Отдельно остановилась на блоке компетенций: мягкие компетенции, жесткие компетенции, информационные компетенции.

- Сейчас наша задача в большей степени смотреть на мягкие компетенции, они становятся в приоритете, потому что жесткие компетенций завтра устареют. Лидерство важно на каждой позиции, а также самоорганизацию и инициативность., коммуникативные способности, умение слушать и слышать, способность к обучаемости и способность воспринимать новую информацию - ключевые компетенции, - отметила Галина Маштакова.

Основатель и руководитель Центра управления карьерой Ольги и Александра Беловых, автор уникальной методики карьерного консультирования, бизнес-тренер Ольга Белова рассказала участникам бизнес-завтрака «Как из коллектива сделать команду». Коллектив или команда рассуждала Ольга Белова вместе с участниками бизнес-завтрака. Плюсы есть и у первого варианта и у второго. Если команду объединяет цель, то коллектив объединяет общая деятельность, интересы, задачи и потребности, отметила спикер.

- Когда нужно быстро переформатировать деятельность нужна команда, когда стартап, когда надо быстро работать с конкурентом, завоевать рынок. При этом в команде всегда высокая конкурентность между людьми. А в коллективе очень важен общественный интерес. На каком-то этапе бизнеса может быть нужна команда, на каком-то этапе коллектив. В зависимости от задач, - отметила Ольга Белова. Бизнес-тренер дала предпринимателям чёткое направление, как безболезненно для сотрудников и бизнеса принимать решения, ставить цели и достигать их и в команде, и в коллективе.

Бизнес-завтрак для предпринимателей в этот раз прошел не только в оффлайн, но и в онлайн формате с подключением в ZOOM. По окончании встречи каждый участник получил доступ к презентациям спикеров.