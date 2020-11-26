Проблемы приходят и уходят, а любовь остается навсегда: на телеканале ТНТ стартует новый сериал “Идеальная семья”

Фото: ТНТ

До премьеры нового сериала “Идеальная семья” на телеканале ТНТ осталось меньше недели. “Комосмолка” выяснила, чего стоит ждать зрителям и да - никаких нравоучений не будет. Создатели проекта не собираются делать из российских пар идеальных любовников и родителей. На примере четы Соколовых напротив, объяснят простую истину - идеальный значит настоящий и искренний, а не следующий поставленным правилам.

Фото: ТНТ

Однако обо всем по порядку. Наивный, простоватый, но добрый и любящий Алексей (Павел Деревянко) попадает в неприятности на работе. Он - инженер по техенике безопасности, который хочет, чтобы потребители знали правду о выпускаемом их компанией продукте. Не придумав ничего лучше, мужчина крадет из лаборатории хомяка и доказательства нарушений со стороны начальства, а после решает “залечь на дно” вместе с семьей, а заодно и денег заработать.

Так, он вместе с женой Катей (Ольга Медынич) и детьми оказывается на реалити-шоу, откуда их никто не может достать до тех пор, пока они сами его не покинут, или не вылетят с проекта. С первого выпуска они становятся любимцами телезрителей - уж слишком Соколовы колоритные, смешные и искренние участники.

Да, идеальной семьей героев назвать сложно. Катя в прошлом бросила танцы, стала учителем географии, отдала всю себя близким и иногда жалеет о упущенных возможностях. Леша же терпит унижения и упреки в том, что ипотека до сих пор не выплачена, а о билетах на море можно только мечтать. Дети же, и без того сложные подростки, смотрят на ссоры родителей и счастливее от этого не становятся. Вместе с тем, Соколовы всегда готовы поддержать друг друга. Это становится ясно по ходу сериала - проблемы появляются, решаются и вновь появляются, а любовь остается с семьей навсегда.

Фото: ТНТ

“Идеальная семья” - трогательный и смешной проект, который говорит о главном - человеку нужен человек. Да, по-одиночке иногда проще и дешевле, но душе такая выгода не нужна. Да и идеальными, подходящими всем и вся быть очень скучно. Куда интереснее жить, ныряя в бассейн в одежде или ночуя под звездами.

Интересно, переосмыслят ли организаторы ток-шоу благодаря Сколовым понятие “идеальная семья”, или те сами покинут игру, оставив соперников играть и демонстрировать натянутые улыбки на камеру ради победы? Посмотрим - увидим. Сериал “Идеальная семья” стартует на телеканале ТНТ 30 ноября в 20.00.