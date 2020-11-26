"Черчесов мужик резкий": Генменеджер "Рубина" высказался о конфликте наставника сборной и клубов Премьер-Лиги

Черчесов дал резкое интервью, которое понравилось далеко не всем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на данный момент едва ли не самая обсуждаемая в спортивных кругах фигура. За последнее время он успел поссориться с двумя грандами Премьер-Лиги - "Спартаком" и ЦСКА. Хотя, тут можно понять иначе, и сказать, что именно московские клубы пошли в атаку на наставника сборной.

Обо всем по порядку. После позорных 0:5 в Сербии игроки сборной России разъехались по клубам. Выяснилось, что форвард "Спартака" Соболев приехал с травмой. Более того, ему понадобилась операция и нападающий не сыграет до весны. Столичный клуб обвинил во всем Черчесова. Дескать, тренер знал, но все равно выпустил игрока на поле.

Однако настоящей бомбой стало интервью Черчесова в эфире Матч ТВ. Наставник сборной раскритиковал некоторых игроков, в том числе форварда ЦСКА Чалова.

- Что касается золотого актива в лице Чалова и Миранчуков, давайте так: золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит, пьет чай дома, а я тут сижу перед вами. Это не говорит, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать. Я говорю открыто, пусть они меня тоже слышат. Они на поле должны показывать. За меня никто не играл. Чалов играет с Молдавией – проявляй себя. Кстати, о птичках: Чалов должен правильно понять — сколько его не было, 1,5 года? Сейчас я нашёл его в лучшем состоянии, чем во время прошлого вызова. Заболотный вышел, потому что он приносит больше пользы. Можно вспомнить и его пять моментов с Сербией, и три момента против ЦСКА. А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только — я его таковым не считаю, - заявил Черчесов.

Заболотный на фразу о своей "бездарности" не отреагировал. А вот в ЦСКА словами Черчесова были возмущены и даже назвали его физруком.

- Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной Черчесова в эфире федерального канала. В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот, - говорится в официальном заявлении армейцев.

В ситуации с конфликтом Черчесова и ведущих клубов, как водится, люди разделились на два лагеря. Кто-то считает, что наставник сборной не имеет права переходить на личности и даже были призывы убрать Черчесова с поста наставника российской сборной. Другие же, наоборот, считают, что главный тренер поступил правильно, тем самым подстегнув игроков.

По мнению генменеджера "Рубина" Рустема Сайманова, все заявления были сделаны на эмоциях, а со временем все страсти улягутся.

- Футбол — это эмоции, люди на эмоциях сказали одно, потом им на эмоциях другие ответили. Станислава Саламовича можно понять, он тоже на нервах, ему это не нравится. Когда он выступил неплохо, вроде, мы все его поддерживали, а сейчас... Ну, это футбол. Все восхищались Семаком, он проиграл пару игр, теперь его все хейтят. Таковы реалии, этим и дорог футбол, все вокруг бушует. Думаю, ничего такого нет. Клубы заступились за своих игроков — это нормально. Станислава Саламовича тоже могу понять, он на нервах. Он мужик резкий в суждениях, импульсивный. Ваш брат ему подкинул, он и ляпнул. Не вижу в этом каких-то проблем. У нас больше глубинных проблем, которые нужно решать. Эмоции только подогревают интерес у всех: "Ого, ругаются, такие мастодонты выступили". В этом плане только плюс, - цитирует Сайманова "Спорт-Экспресс".