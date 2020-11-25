Слишком взрослый для детей и слишком детский для взрослых: в Казани состоялся предпоказ фильма “Питер Пэн и Алиса в стране чудес”

Фото: кадр из фильма

В четверг, 26 ноября, в российский прокат выходит фильм “Питер Пэн и Алиса в стране чудес”, в котором есть элементы как фэнтези и приключения, так и настоящей драмы. У жителей Казани была возможность увидеть ленту одними из первых еще 24 числа. Предпоказ картины прошел в кинотеатре “Алмаз Синема” в ТЦ “Сувар Плаза”.

Зрители ждали новых приключений знакомых с детства героев, но получили нечто другое. Настроенные на сказку дети плакали, ожидавшие приятной ностальгии взрослые - пытались объяснить им причины происходящего на экране.

Вот ребенок, которого ударила молния, тонет в воде. Вот родители переживают смерть сына. Вот веселого Шляпника превратили в больного брошенного отца. Вот мужчина подсаживается на азартные игры. А вот ему за это ломают руку. И в конце концов вот - Питер сбегает из семьи, а в ней по этому поводу, кажется, не сильно и переживают.

Словом, “Питер Пэн и Алиса в стране чудес” - фильм о том, как несправедлива, болезненна и жестока бывает жизнь с людьми, которые этого не заслужили. Да, в нем есть еще и магия, но она помогает лишь на время. Это ли стоит узнавать детям в шесть лет? А именно таково возрастное ограничение у этой ленты.

И даже Анджелина Джоли, которая сыграла мать Питера и Алисы, не смогла спасти картину от слез и возмущенных комментариев зрителей. После трагических событий она бледнеет и превращается больше в призрак, что, конечно, следует из пережитого ею, но не дает ей запомнится. Запоминаются только слезы, темные подворотни Лондона, игральные карты и мальчик, который тонет в озере.

Если отзыв о фильме должен быть кратким, то заметим, что он оказался слишком взрослым для детей и слишком детским для взрослых.