Коронавирус в Татарстане, последние новости на 26 ноября 2020: число зараженных приближается к 10 тысячам

Большинство зараженных уже выздоровели, но новые случаи инфекции продолжают выявляться ежедневно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро четверга, 26 ноября, в Татарстане выявили 9 927 случаев коронавируса. Большинство зараженных - 8 674 человека, правда, уже выздоровело, а 132 - скончались, но новые больные продолжают выявляться ежедневно.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О СМЕРТИ ДВУХ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ

В минувшие выходные в Казани скончались двое мужчин. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Накануне же стало известно, что покойные были криминальными авторитетами "Джамаем" и "Толиком".

Одной из жертв инфекции стал 60-летний Равиль Гатиятуллин, которого весь криминальный мир города знал как "Джамая", одного из лидеров ОПГ "Борисково". Гатиятуллин некоторое время болел, но его состояние сначала не вызывало опасений. Но вскоре состояние ухудшилось, на фоне сахарного диабеты и перенесенного инсульта начались осложнения, которые привели к летальному исходу.

Похоронили Равиля Гатиятуллина на татарском кладбище в поселке Мирном, в Приволжском районе столицы Татарстана.

Второй жертвой коронавируса стал 63-летний Анатолий Чуклов, известный как "Толик". Входил в ОПГ "Тукаевские", как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, имел большой вес при решении вопросов, касающихся территории возле железнодорожного вокзала "Казань".

Его похоронили вчера, 25 ноября, в Авиастроительном районе столицы Татарстана на кладбище "Сухая Река".

О "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"

В Татарстане провели модернизацию и усиление "горячей линии" для населения по вопросам COVID-19.

Запущенная еще в марте линия заработала в новом формате. По номеру телефона 8 800 222 59 00 татарстанцы могут получить необходимую консультацию в круглосуточном режиме, в том числе и по вопросам обеспечения лекарствами от коронавируса. Общение производится на двух языках – русском и татарском. При этом штат операторов был увеличен.

Помимо этого, позвонившим будет отвечать и кибер-консультант Лилия. Этот голосовой помощник уже помогал жителям республики получать цифровые пропуска во время режима всеобщей самоизоляции. Сейчас робот по телефону будет еще и отвечать на самые актуальные вопросы о коронавирусе. И список возможностей Лилии будет только расширяться.

О ДЕФИЦИТЕ ЛЕКАРСТВ

Заместитель гендиректора по аптечному складу “Таттехмедфарма” Ильшат Мингазутдинов рассказал об отсутствии в продаже ряда препаратов, в частности, противовирусных. По его словам, так получается, когда люди сами ставят себе диагнозы и без разбора скупают лекарства. Во время пандемии коронавируса истерия вокруг них только усилилась.

Напоминаем, что самолечение чревато негативными последствиями. При плохом самочувствии людям следует обращаться к врачам, которые и выпишут им необходимые препараты.

О МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ

В России повсеместный масочный режим продлили до 1 января 2022 года. При этом в Татарстане эта мера будет актуальной до апреля 2021 года, а дальше - в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В местном Роспотребнадзоре заметили, что именно весной в регионе традиционно наблюдается классический подъем заболевания ОРВИ, и лишь летом ситуация может измениться.

О ШТРАФАХ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

Некоторые интерне-пользователи стали выступать за повышение штрафов за нарушение масочного режима. Роспотребнадзор Татарстана же считает наказания достаточными и не собирается их ужесточать.

В управлении также сообщили, что дела о нарушениях сейчас рассматриваются в щадящем режиме, и ответчик, по итогу, остается должен выплатить порядка 7,5 тысяч рублей вместо предусмотренных для физических лиц 15 тысяч.

О НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ

В республике не собираются вводить ограничения на посещение новогодних елок в парках и скверах, а также ледовых городков. Дело в том, что на улице из-за открытого пространства и, по сути, естественной вентиляции возможность передачи коронавируса от человека человеку настолько минимальна, что просто сводится на нет.

Однако на праздничных мероприятиях в кафе и ресторанах могут присутствовать не более 100 человек с расчетом на каждого из них будет иметься по 4 квадратных метра площади. А вот в новогоднюю ночь точки общепитов работать и вовсе не будут - они должны закрыться ровно в 0.00.

Поток туристов в Татарстан на праздники власти регулировать не собираются. Но местный Роспотребнадзор начнет точечные проверки хостелов и гостиниц на предмет соблюдения антикоронавирусных требований.

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЕЛКЕ

Несмотря на пандемию коронавируса, республиканская елка состоится. На ее организацию и проведение выделили порядка 36 миллионов рублей. На эти деньги, среди прочего, будет куплено 15 тысяч медицинских масок. Без них на мероприятие никого не пустят.

Остальные средства пойдут на аренду помещения, услуги фото- и видеосъемки, покупку сладких подарков и оплату выступления популярной музыкальной группы.