Профилактика, профилактика и еще раз профилактика!

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Правительству Республики Татарстан (РТ) удается достаточно эффективно сдерживать эпидемию. Республика регулярно оказывается в списке регионов РФ с наименьшим суточным темпом прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Одновременно ведется работа, направленная на профилактику сезонной заболеваемости гриппом. Замруководителя управления Роспотребнадзора Республики Татарстан Любовь Авдонина заявляла, что ведомство опасается присоединения гриппа к коронавирусу.

«Мы об этом говорили, что грипп с COVID будет более тяжелой инфекцией. Это нас беспокоит в большей степени», – сказала она. При этом, по словам г-жи Авдониной, случаи заболевания гриппом в регионе пока зафиксированы не были.

Возможно, это результат рано стартовавшей в Татарстане вакцинации против гриппа, которая началась в республике еще 1 сентября. Правда, чуть позже с ней возникли проблемы – 12 октября в СМИ появились сообщения о том, что вакцинацию для взрослых пришлось временно приостановить в связи с нехваткой вакцин. Но в конце прошлого месяца новая партия вакцины против гриппа наконец-то поступила в регион, в связи с чем Минздрав и Роспотребнадзор РТ активно призывают тех, кто ранее не смог или не успел привиться, как можно быстрее это сделать.

К слову, этой осенью был существенно расширен круг лиц, подлежащих обязательной вакцинации против гриппа.

«Расширены обязательные контингенты, которые на сегодня должны быть обязательно привиты против гриппа. Теперь это сотрудники сферы предоставления услуг, лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственно-контрольных органов в пунктах пропусков через государственную границу, работники организаций социального обслуживания и МФЦ, а также государственные, гражданские и муниципальные служащие», – поясняет Любовь Авдонина.

При этом, говоря о важности профилактики, не стоит забывать и о том, что наряду с гриппом и новым типом коронавируса в осенне-зимний период циркулирует большое количество других респираторных вирусов (риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и т. д.), вызывающих острые респираторные вирусные заболевания, против которых не существует вакцины. Конечно, большинство таких ОРВИ протекают в менее острой форме, чем коронавирус и грипп. Обычно мы даже не придаем им особого значения и часто переносим так называемую «простуду» на ногах. Однако недолеченная инфекция снижает защитные силы организма и делает его более уязвимым по отношению к другим, более опасным вирусам.

Более того, лишний раз не заболеть даже обычным ОРВИ в этом году – это еще и акт личной ответственности перед обществом. В связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения татарстанцы уже неоднократно жаловались на долгое ожидание скорой помощи и длинные очереди в поликлиниках. В результате необходимую помощь рискуют не получить те, кто больше всех в ней нуждается. Это, конечно, не призыв к самолечению. Если у вас появилась даже невысокая температура и другие признаки ОРВИ, к врачу нужно обратиться в обязательном порядке. Единственное, что при температуре чуть выше 37 и легком насморке все-таки не стоит сразу вызывать скорую, а лучше спокойно дождаться участкового врача. Но еще лучше заниматься своевременной профилактикой и постараться в принципе не заболеть.

Известный российский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев напоминает, что существует целая группа медикаментозных препаратов, которые позволяют укрепить естественный иммунитет и, таким образом, обеспечивают надежную защиту организма от гриппа и других острых респираторных вирусных заболеваний. Речь в первую очередь идет о препаратах – индукторах интерферонов.

«В осенне-зимний период, для которого характерен всплеск распространения сезонных ОРВИ и гриппа, очень важно позаботиться об укреплении своего иммунитета, – отмечает профессор Малышев. – Известно, что интерфероны оказывают защитное воздействие на организм. Человек сам вырабатывает интерфероны, и они помогают защитить организм от респираторной инфекции. Но надо помнить, что при респираторных инфекциях, хоть интерфероны человека и повышаются, но они не достигают тех нужных уровней, которые должны оказывать защитное действие. В этом случае очень помогают индукторы интерферона, которые вызывают увеличение выработки интерферонов самим человеческим организмом. И надо сказать, что некоторые индукторы интерферонов уже через 4 часа после приема однократной дозы обеспечивают необходимый уровень защитных титров, который может за сутки до максимума дойти и сохраняться в течение недели».

«Отдельно отмечу, что, будучи в прошлом руководителем довольно большого медицинского учреждения, я широко использовал такие препараты для лечения и профилактики респираторных инфекций медицинских работников. Мы добились хороших результатов», – добавляет опытный инфекционист.

Неудивительно, что многие препараты – индукторы интерферонов входят в различные клинические рекомендации Минздрава по терапии и профилактике гриппа и ОРВИ у взрослых и детей. Более того, применение индукторов интерферонов также включено во Временные методические рекомендации Минздрава «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Предполагается, что препараты данной группы по аналогии с действием на обычные сезонные ОРВИ в случае легкого течения коронавируса могут помочь организму самостоятельно справиться с болезнью.

Ранее мы, кстати, уже писали о том, что сейчас такие лекарства дополнительно тестируются на противовирусную активность в отношении штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию. В частности, «Кагоцел» недавно успешно прошел такое лабораторное исследование. Оно показало, что препарат эффективно подавляет размножение пандемического коронавируса. А 20 ноября стало известно, что Минздрав России одобрил проведение клинических исследований этого препарата у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В исследовании примут участие 262 пациента.

Резюмируя, хочется еще раз подчеркнуть важность профилактики респираторных заболеваний. Особенно в этом году! Поэтому пользуйтесь всеми доступными способами, снижающими риски подхватить сезонную «простуду» или еще чего похуже. Не забывайте о масках, санитайзерах, регулярном мытье рук, социальном дистанцировании и других полезных привычках, которые в этом году уже прочно вошли в нашу жизнь.