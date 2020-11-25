В Казани от коронавирусной инфекции скончались криминальные авторитеты "Джамай" и "Толик"

Казанцы скончались от коронавирусной инфекции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столице Татарстана в воскресенье, 22 ноября, скончались двое мужчин. Официальная причина - осложнения после коронавирусной инфекции.

"ДЖАМАЙ"

Одним из погибших оказался 60-летний Равиль Гатиятуллин, которого весь криминальный мир Казани знал как "Джамая", одного из лидеров ОПГ "Борисково". Гатиятуллин некоторое время болел, но его состояние сначала не вызывало опасений. Но вскоре состояние ухудшилось, на фоне сахарного диабеты и перенесенного инсульта начались осложнения, которые привели к летальному исходу.

"Джамай" имел большой авторитет среди криминальных сообществ последние годы, когда сам удалился от дел, - выступал посредником в переговорах, сглаживал конфликтные ситуации между сторонами. Сам тем временем занимался разведением породистых голубей.

Похоронили Равиля Гатиятуллина на татарском кладбище в поселке Мирном, в Приволжском районе столицы Татарстана.

"ТОЛИК"

Вторым погибшим стал 63-летний Анатолий Чуклов, известный как "Толик". Входил в ОПГ "Тукаевские", как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, имел большой вес при решении вопросов, касающихся территории возле железнодорожного вокзала "Казань".

За страшную драку в 70-х годах прошлого столетия, когда две сотрудничавшие группировки "Тяп-Ляп" и "Тукаевские" совершили набег на улицу Меховщиков - базу группировки "Ново-Татарские", Чуклов получил реальный срок вместе с другими подельниками. Тогда погиб человек, получили травмы 10 человек, среди них были и случайные прохожие, и сотрудники милиции.

Анатолия Чуклова должны похоронить сегодня, 25 ноября, в Авиастроительном районе столицы Татарстана на кладбище "Сухая Река".