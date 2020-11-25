Президент Татарстана Рустам Минниханов о смерти Диего Марадоны: «Ушла легенда»

Марадона (слева) и Минниханов (справа) встречались в Казани во время матча ЧМ-2018. Фото: @rusminnikhanov

Сегодня. 25 ноября, стало известно о смерти именитого футболиста, экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадона. Он скончался в возрасте 60-ти лет.

Смерть Марадоны прокомментировал президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Ушла легенда, - написал он в своем инстаграме и выложил совместное фото с футболистом.

Этот снимок был сделан в Казани во время ЧМ-2018, когда Диего Марадона приехал на 1/8 финала – играли сборный Аргентины и Франции.

О том, что причиной смерти футболиста стал сердечный приступ, уже подтвердил адвокат Марадоны. Проблемы со здоровьем у него могли начаться после недавней сложной операции на головном мозге. Напомним, сначала Марадону госпитализировали 30 октября. В больнице у него обнаружили и удалили субдуральную гематому, пишет kp.ru.

После чего уже в эту среду футболисту стало плохо, когда он был в кругу семьи. У Марадоны резко упало давление. К нему прибыло сразу несколько «скорых», но никому из медиков не удалось спасти легенду футбола.

В связи со смертью Диего Марадоны правительство Аргентины объявило в стране трехдневный траур.