Верховный суд Татарстана окончательно оправдал пенсионера, обвиненного в изнасиловании и попытке убийства 8-летней девочки

Мужчина довольно долго просидел в камере СИЗО, пока решалась его судьба. Фото: скриншот с видео

Сенсационное оправдание 72-летнего пенсионера Владимира Паранина произошло в Верховном суде Татарстана. Инвалида по психическому заболеванию, обвинили в изнасиловании и покушении на убийство 8-летней гимназистки. Это преступление произошло 19 февраля 2013 года в Елабуге. Школьница рано утром пошла на уроки и пропала. На нее напал неизвестный, изнасиловал ударил по голове и сбросил в заснеженный овраг.

Спасло девочку чудо – во время занятий по лыжам ее заметил старшеклассник. Он и вытащил девочку из оврага. Ее с травмами и сильным переохлаждением доставили в Казань.

НАШЛИ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА

Искали злоумышленника долго. Преступление было резонансным. За две недели до этого, 2 февраля 2013 года в соседних Набережных Челнах похитили, вывезли за город, изнасиловали и убили восьмилетнюю Василису Голицыну. Подозреваемого задержали, им оказался Фаррух Ташбаев. Мужчину в итоге приговорили к пожизненному лишению свободы – экспертиза признала его педофилом с садистскими наклонностями.

На схожие по характеру преступления тогда обратили внимание в следственном комитете Татарстана, но эта версия не подтвердилась. Тогда начали искать подозреваемого среди жителей Елабуги. На одежде девочки и во время ее осмотра врачи изъяли биологические следы неизвестного. Вот они то и стали сравнительными образцами ДНК для розыска. Тогда пришлось проверять большую часть мужского населения города, но все было безрезультатно.

В 2016 году МВД Татарстана и следственный комитет республики объявили, что нашли подозреваемого в елабужском нападении на ребенка. Им оказался тогда еще 67-летний дворник одного из детсадов Владимир Паранин. Изъятые биологические следы ДНК, якобы, совпали. Да и во время проверки показаний на месте преступления дворник все подтвердил и рассказал, как все произошло.

ШЕСТЬ СУДОВ И СОМНЕНИЯ

Суд над Владимиром Паранином начался летом 2016 года в Елабуге. Заседание было закрытым – рассматривались вопросы, касающиеся несовершеннолетней. Когда процесс уже близился к завершению, скончался ведущий его судья Олег Рыбников. Уголовное дело передали другому судье, и в марте 2018 года судья Сергей Подносков признал пенсионера виновным. От уголовной ответственности Паранина освободили, но его необходимо было по решению суда отправить в закрытую психбольницу.

Защита Паранина добилась пересмотра приговора. Основанием стало то, что, по мнению его адвокатов и опекунов вина пенсионера не была доказана. Но, едва получив это дело на пересмотр, уже другой судья - Валерий Трофимов, ушел в отставку. В апреле председатель Елабужского суда Руслан Садыков вернул материалы в прокуратуру – необходимо было устранить некоторые недочеты. Они были связаны с юридическими тонкостями ознакомления с обвинением самого Паранина. Наконец, все это было сделано и рассматривать это дело начала судья Алсу Шагабиева. Но и тут приговора не было – она так же ушла в отставку, даже не выслушав прения сторон по этому делу.

Все это время Паранин сидел в камере СИЗО Мензелинска. До своего ухода, правда, Шагабиева отправила мужчину под домашний арест.

Окончательный приговор вынесла судья Марина Совкова. Она сочла, что пенсионер не причастен к нападению на девочку.

И вот на днях Верховный суд Татарстана поддержал данное решение. В итоге Владимир Паранин получил право на возмещение морального ущерба за незаконное привлечение его к уголовной ответственности.

«БУДЕМ ИСКАТЬ!»

Решение Верховного суда Татарстана стало полной неожиданностью для представителей правоохранительных органов.

- Уголовное дело вернется к следователям, - рассказал "Комсомолке" представитель прокуратуры.

В следственном комитете Татарстана, изданию сообщили, что пока никаких материалов из суда не поступило. Тем не менее теперь следствию предстоит выяснить, кто же тогда причастен к нападению на гимназистку.

- Будем искать! – заявил "Комсомолке" представитель следственного комитета Татарстана.

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