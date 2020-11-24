В Татарстане участковый помог найти собаку, которую разыскивали зооволонтеры

Собака по кличке Кнопка снова в заботливых руках.

Дворнягу Кнопку зооволонтеры подобрали на улице. Вылечили, простерелизовали, откормили. Маленькая собачка с окрасом овчарки но высотой с бассета очень тянулась к людям, и стала вскоре любимицей Альфии, в квартире которой она жила на передержке. Но однажды по объявлению о поиске нового хозяина откликнулся молодой человек. Он познакомился с Кнопкой, и вскоре собака переехала к нему жить.

- Мы отдавали ее по договору, и обязательное условие было, что собака проживать будет в квартире, - рассказала Альфия корреспонденту "Комсомолки". - Со своей стороны новый хозяин должен был не только хорошо содержать ее, но и сообщать нам о ее состоянии здоровья, присылать фотографии.

Первое время так и было, но затем новый хозяин Кнопки сначала долго не выходил на контакт, а потом и вовсе завил, что собаку забрали его родственники. Зооволонтеры просили прислать их телефон и фото Кнопки. В итоге выяснилось, что собачка уже больше месяца как покинула Казань - молодой человек отдал ее случайному знакомому из магазина, а тот увез дворнягу в деревню Верхнеуслонского района Татарстана.

С трудом, но зоозащитники сумели выяснить, куда конкретно увезли Кнопку. Но хозяин дома, где, как они предполагали живет собака, наотрез отказался пускать их на порог: "Придет с вами полицейский - будет разговор!". Местные жители рассказали, что собака попала в не те руки - у мужчины скверная репутация.

- Я смогла связаться с местным участковым Артуром Галлямовым, который помог нам вернуть Кнопку домой, - рассказала Альфия. - На тот момент он находился в отпуске, но принял к сердцу нашу обеспокоенность за судьбу собаки, ведь она жила в квартире среди любящих владельцев, зооволонтеров, и пропала.

Участковый даже дистанционно развил бурную деятельность. Прежде всего он выяснил у сельчанина, где находится собаку. Оказалось, что тот потерял ее примерно две недели назад - поехал в Иннополис, где работает дворником, и там не уследил за дворнягой. Альфия расстроилась, что теперь отыскать Кнопку станет сложнее, но Артур Галлямов ее успокоил: "Сейчас напишем объявление и раскидаем по соцсетям в Верхнеуслонском районе. Люди у нас отзывчивые, помогут найти собаку".

И Кнопка вернулась к Альфие уже через сутки. Растерянную собаку заметили на улицах Иннополиса местные жители. Она скиталась по городу примерно 12 дней, пока ее не приютила местная семья. Кнопка им очень понравилась, но у главы семьи аллергия, и они искали добрые руки. Увидели объявление о розыске собаки и обрадовались - ее ищут старые хозяева!

- Мы очень благодарны старшему участковому межмуниципального отдела МВД России "Верхнеуслонский" Артуру Галлямову за человечность и профессиональное отношение к служебным обязанностям, - написали зоозащитники министру внутренних дел Татарстана Артему Хохорину. - Просим Вас выразить ему благодарность. Спасибо Вам за такие кадры! Участковый – это как скорая помощь, в данной ситуации она пришла незамедлительно.