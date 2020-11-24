Пожар в Татарстане на юбилее, один человек погиб: названы предварительные причины

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

МЧС Татарстана назвало версии возникновения пожара на юбилее в селе Старое Тлякеево Актанышского района, где один человек погиб и четверо, в том числе ребенок, пострадали.

По предварительным данным причиной трагедии могли стать: нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджог.

Напомним, 23 ноября в свой частный дом местный житель созвал гостей, чтобы отметить 60-летний юбилей. Поздно вечером все уже начали расходиться. В этот момент хозяйка дома решила выйти на веранду, но путь ей преградило пламя. Люди попытались потушить его сами. Не удалось. Огонь быстро перекинулся на сам дом. Он перекрыл выход на улицу. Чтобы спастись от ужасной смерти гости и хозяева стали разбивать окна. Через них на улицу выкидывали детей. На момент пожара в доме находились семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В итоге не спасся один из гостей - 58-летний мужчина. Его тело пожарные нашли уже при разборе сгоревших конструкций. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Кроме того, на этом пожаре пострадали четыре человека – сам юбиляр, 62-летний гость, 50-летняя женщина и 10-летняя девочка.