Коронавирус в Татарстане, последние новости на 24 ноября 2020: число летальных случаев достигло 123

По последним данным, в регионе провели более 1 миллиона 123 тысяч тестов на COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро вторника, 24 ноября в Татарстане провели более 1 миллиона 123 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 9 773 больных. Большинство из них - 8 527 человек, уже выздоровело, а 132 - скончались. О последнем летальном случаи стало известно накануне.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Очередной жертвой инфекции стала 58-летняя женщина. Ее госпитализировали с подтвержденным COVID-19. Состояние пациентки ухудшалось из-за обострения имеющихся у нее хронических заболеваний.

- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе местного Минздрава.

О ПРОЩАНИИ С МИТРОПОЛИТОМ ФЕОФАНОМ

В понедельник, 23 ноября, в Казани простились с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. Напомним, 71-летний священнослужитель скончался в минувшую пятницу из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В церемонии прощания, которая состоялась в Благовещенском соборе Казанского кремля приняли участие сотни человек, среди которых президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник республики Минтимер Шаймиев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Ульяновской области Сергей Морозов и замминистра экономического развития России Михаил Бабич.

В своей речи Рустам Минниахнов заметил, что покойный был уникальным человеком.

- Все 5 лет, которые он служил в нашей республике, он был примером для духовного служения всем конфессиям. Мы все в Татарстане его полюбили. Он - пример нашему Отечеству. Мы вечно будем помнить добрые дела нашего владыки Феофана, - заявил глава республики.

Минтимер Шаймиев, в свою очередь, заметил, что митрополит Феофан являлся примером тому, как нужно служить делу, которому посвятил всю свою жизнь.

- За свою насыщенную жизнь он служил в Иерусалиме, южных государства Америки, на Камчатке, и в южных республиках, России, на Урале. Во всех точках, где потребовалось достичь согласия, оказывался он. В памяти татарстанцев митрополит Феофан останется примером честного и добросовестного служения во имя единства, добра и благополучия, - сказал на прощании госсоветник.

О ЛЕКАРСТВАХ

В Татарстане началась масштабная выдача бесплатных лекарств для тех зараженных коронавирусом, которые лечатся дома. Лекарства развозят по домам инфицированных волонтеры, которых будут регулярно проверять на инфекцию.

За прошедшую неделю Минздрав республики исправил все шереховатости в процессе выдачи препаратов. Раннее ими были закуплены 12 видов лекарств для зараженных на общую сумму 123 миллиона рублей.

О ТАКСИ ДЛЯ МЕДИКОВ

Стало известно, что за перевозку врачей на вызовы во время пандемии власти Казани заплатят такси около 90 миллионов рублей. Эти деньги выделят из местного бюджета до конца текущего года.

Этой весной из-за коронавируса управление здравоохранения Казани сформировало из медиков дополнительные выездные бригады. Им была предоставлена возможность вызова такси с мобильного телефона по специальному бесплатному тарифу.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

В Сети начала появляться сообщения о закрытии ряда регионов России для въезда и выезда в новогодние праздники - после 10 декабря. В соответствующих постах говорится о введении дополнительных ограничений в том числе и в Татарстане. Региональный Роспотребнадзор, правда, эту информацию опроверг. В управлении заметили, что ситуация с инфекцией в республике сейчас непростая, но стабильная.

В Татарстане не фиксируется “взрывного” роста заболеваемости. Поэтому Роспотребнадзор продолжает согласовывать проведение праздничных мероприятий, пусть и с некоторыми ограничениями по числу их участников.

О НАРУШИТЕЛЯХ

На прошлой неделе Роспотребнадзор выявил новых нарушителей санитарных требований в Набережных Челнах. Среди таковых оказались три из четырех проверенных специалистами вуза.

В частности, речь идет о филиале Казанского инновационного университета, где не было условий для обработки рук, не соблюдалась социальная дистанция и не разъяснялись правила применения медицинских масок. Более того - студенты и персонал учебного заведения не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также в список нарушителей попал филиал Казанского Приволжского университета. Там не проводился входной фильтр учащихся, в санузлах не было антисептиков, а в части аудиторий нет бактерицидных облучателей.