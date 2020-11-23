Павел Деревянко: «Идеальная семья — это навязанный стереотип»

Фото: ТНТ

30 ноября в 20:00 в эфире ТНТ стартует новая комедийная история «Идеальная семья», с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич в главных ролях. Пусть название нового сериала не сбивает вас с толку, ни о каких идеальных отношениях речь здесь не идет.

По сюжету, главный герой решил сбежать от своих проблем и отправил заявку на участие в реалити-шоу «Идеальная семья», где вместе с женой и двумя детьми будет бороться за главный приз — шикарный дом и 10 миллионов рублей. Правда жена предприимчивого главного героя пока даже не догадывается о том, что за ее жизнью во всех подробностях будут наблюдать миллионы телезрителей. О своей работе в новом сериале ТНТ рассказал исполнитель главной роли Павел Деревянко.

Фото: ТНТ

Как вы попали в проект и чем вас зацепила история «Идеальной семьи»?

- После громкого успеха «Домашнего ареста» мы с моим директором Катей Комоловой искали для меня что-нибудь «выпуклое», главную роль в каком-нибудь очень классном проекте, чтобы, что называется, не снижать планку (улыбается). Сразу оговорюсь: ту самую роль из моих фантазий в тот момент я не нашёл (она, я совершенно уверен, еще будет совсем скоро (смеется)). Зато в числе разных теле- и кинопроектов, присылаемых Катериной мне на почту, и был проект ТНТ «Идеальная семья». Начав читать, я понял, что написан сценарий остроумно, смешно и талантливо, но это не совсем то, что мы ищем. В центре сюжета полноценная семья из четырех человек, и никакой главной, выпуклой роли, которую я представлял, там не было. Тем не менее, я прочёл взахлеб все 16 серий – было интересно, чем все закончится. Через пару дней раздался звонок, и меня пригласили на встречу к главным продюсерам, отвечающим за этот проект, Федоровичу и Никишову. Валера и Женя, которых я очень уважаю и ценю, рассказали мне, что это совершенно новый формат, и никто такого на российском телевидении ещё не делал. Ребята умеют продавать проекты, что уж там (смеется). После этого разговора сомнений не осталось. И я осознал, что задача органично интегрироваться в семью, стать отцом двоих детей-подростков, да притом еще и мощным подкаблучником своей жены, очень даже интересна. Собственно, сказано – делано!

Ваш герой придумал отличную идею — спрятаться на реалити-шоу. А что вы сами думаете об этом жанре — реалити-шоу?

- Это была не отличная идея, а скорее отчаянная, от безысходности, в которую попал мой герой Алексей. Обстоятельства вынудили его спрятаться на реалити-шоу. Пришлось втянуть в эту аферу всю семью, жену и дочь с сыном. Но, нужно отметить, делал он это с удовольствием и верой в правильность своего решения – наивный все-таки человек.

Вы бы смогли жить, как ваши герои, 24 часа под наблюдением камер?

- Я тоже достаточно наивный, как и мой герой Алёша, но все-таки не настолько. Возможно, лет 15 назад, как "зелёный" и неопытный юноша, я бы мог соблазниться и попробовать себя в реалити. Сейчас ничто меня не сможет заставить выставить напоказ для всех мою личную жизнь перед камерами.

Фото: ТНТ

Ваш герой скорее светлый, положительный, либо он все-таки прохвост, который пытается обыграть какие-то свои схемы?

- Мой Алексей достаточно бесхитростный персонаж. И может показаться даже слабым. Он подкаблучник не по философскому взгляду на отношения между мужчиной и женщиной. Просто он действительно мягкий и добрый. В этом, кстати, мы с ним похожи. Так вот, его жена Катя может запросто на него прикрикнуть, да и покомандовать тоже, и в их семье это считается нормой. Например, Лёша просит Катю заняться с ним сексом, но Катя не даёт Леше – говорит, что устала. И так во всем. Получается, что мой герой немножко лох, но такой, знаете, с обостренным чувством справедливости. И по мере развития сюжета у него выявляются достаточно жесткие принципы, через призму которых мы понимаем, что Алексей, несмотря на всю его мягкость и наивность, выбирает сильные и трудновыполнимые решения и в общем-то выходит победителем.

Что для вас идеальная семья? В представлении большинства это что-то вроде мама-папа-я, словно сошедшие из телевизионной рекламы.

- Да, есть такой стереотип, навязанный нам телевизором. Чистенькие, беленькие, всегда улыбающиеся, никогда не унывающие, такое бодрое и светлое семейство. Как будто, вы правильно сказали, из рекламы вышли. На самом деле, неважно, как эта семья выглядит, чистые они, или не очень, белые у них зубы, либо подернуты кариесным налетом. Критерий один самый главный – любовь. Важно, насколько они любят друг друга, ценят, чувствуют, с пониманием относятся к слабостям своих партнеров и домочадцев.

Фото: ТНТ

Это уже ваша вторая совместная работа с Ольгой Медынич. До этого вы снимались в сериале «Великая». Насколько уже проще было вживаться в роль мужа и жены?

- Да, мы действительно с Олей лет пять назад играли любовников. Это был хороший, позитивный и достаточно успешный опыт, который позволил нам с большим желанием снова встретиться вместе на площадке и получать удовольствие от взаимодействия в кадре и общения между сценами. Оля Медыныч и пять лет назад была хорошей актрисой, а за последующее время набрала ещё больше опыта и актерской техники и выросла в яркую, мощную и первоклассную актрису. И характер у неё легкий и светлый, так что мы часто подсказывали друг другу какие-то детали игры, которые лучше видны хорошим партнером со стороны. В общем, кайфовали по полной программе и от процесса, и от партнёрства.

С вашим участием сейчас выходит большое количество премьер... Это все вы успели сделать еще до пандемии?

- Нынешний сезон действительно богат на премьеры. Это сериал «Беспринципные», который с успехом стартовал на Кинопоиск HD, наша «Идеальная семья», которую мы все очень скоро ждём на ТНТ. Я, вся команда и продюсеры, причастные к производству этого сериала, верим в него и надеемся на отличные зрительские отзывы. Еще ожидаем большую премьеру полнометражного фильма-сказки «Конек-горбунок», в котором я озвучил собственно конька. Лучшие компьютерные графики нашей страны уже пару лет рисуют волшебную страну, жар-птицу и других сказочных персонажей, которые обитают в этой стране. Так что ждём чего-то грандиозного и красивого.

Фото: ТНТ

Готовы морально опять сесть на карантин и сниматься в скринлайфах?

- Скажу вам честно, не таясь – готов! Тут недавно меня спросили, что у тебя хорошего случилось за время карантина и я ответил – карантин. Настолько дружно в кайфе мы жили всей нашей большой дружной семьей, что если вдруг он снова (не дай Бог) случится, я не буду сильно расстроен. Мы регулярно занимались спортом, много делали по дому: убирали, чинили, облагораживали участок, сажали цветы, газон и очень кайфовали от всего этого. А вот что касается съёмок на удаленке, то делал я это, честно говоря, с небольшим скрипом – настолько классно мне было со своей семьей, что не хотелось прерывать это времяпрепровождение ни на что другое, даже на любимую работу.

Если границы снова закроют, как вы думаете, станет ли юг России хорошей альтернативой зарубежному отдыху?

- Многие границы действительно закрыты. А у нас, россиян, гораздо больше свободы передвижения, чем у многих в этом новом ковидном мире. Так что едем на наши отечественные «юга», друзья мои, да не только на юга, ведь у нас самая большая страна на этой планете. Огромное множество классных мест. Было б желание, а возможность можно подыскать.

«Идеальная семья», с 30 ноября в 20:00 на ТНТ