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В Ульяновске побег свиней из воинской части приняли за нашествие диких кабанов

Животных, перепугавших местных жителей, сейчас ищут по всему городу
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Свиньи оказались породы маналица, представители которой отличаются от своих собратьев темной и густой шерстью. Фото: pixabay.com

Свиньи оказались породы маналица, представители которой отличаются от своих собратьев темной и густой шерстью. Фото: pixabay.com

Новая рабочая неделя началась у жителей Ульяновска с кошмара в Заволжском районе. 23 ноября оттуда стали поступать сообщения о ворвавшемся в город стаде диких кабанов. На них в итоге отреагировало областное Минприроды. Ведомство направило на разведку инспекторов охотнадзора.

Так, выяснилось, что за диких кабанов жители Ульяновска приняли свиней породы маналица, представители которой отличаются темной и густой шерстью. Видимо из-за нее их и приняли за диких кабанов. Животные, напугавшие горожан, принадлежат местной воинской части. Их содержали на территории предприятия “31 Арсенал” по улице Балтийская. Оттуда в этот понедельник свиньи и ушли в "самоволку" - сквозь прорехи в ограждении.

На все это в пресс-службе Минприроды Ульяновской области заявили, что у них нет возможности следить за домашними животными и отлавливать их в случаи побега. Поэтому свиньями-”дезертирам” займется Агентство ветеринарии региона и местный Россельхознадзор. Поиски сбежавших животных все еще продолжаются.

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