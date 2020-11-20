В Казани прошел предпремьерный показ «Аферы по-голливудски»

Кадр из фильма Фото: принтскрин видео.

Когда в одном фильме снимаются сразу три оскароносца, то от картины ожидаешь, как минимум, бешенной энергетики, искрометных шуток, фантастических трюков, непростого сюжета, нового проявления актерского мастерства и море красивых молодых людей и девушек. Но если этим «оскароносцам» глубоко за 70, а известные лица уже так постарели, что глубокая морщинка прячет ту самую знаменитую родинку, которая сводила с ума еще наших бабушек, то ожидания не оправдываются.

Сюжет прост и предсказуем – деньги, деньги, и еще раз деньги. Один игрок, один «ростовщик-акула» и один «последний герой» встречаются вместе. Чтобы вернуть деньги за провальный фильм ростовщику, продюсер обещает снять фильм века. Но основная цель не «Оскар», а страховка актеров. Точнее, премия за летальный исход одного. Вот и закручивается смешной сюжет вокруг этой истории. Здесь будет и уже успешно забытый в Голливуде такой жанр, как вестерн, и ставшие наивными способы устранении конкурентов. Но все это время возникает недоумение – к чему эта ностальгия?

В целом фильм, увы, не впечатлил. Может, и любимые актеры были на высоте высот, но скорее всего – проблемы именно в сюжете. Тогда вопрос, как же эти актеры, уже давно выбирающие себе сами очень интересные сценарии, выбрали вот этот? И зачем?

В фильме вместе с Томми Ли Джонсом, Морганом Фрименом и Робертом Де Ниро снимался настоящий звездный конь по имени Ириска. Вот уж он точно заслуживает премии американской киноакадемии. И аплодисментов зрителей.