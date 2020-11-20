Коронавирус в Татарстане, последние новости на 20 ноября 2020: республика выйдет на плато одной из последних в России

Аналитики считают, что ситуация с COVID-19 в Татарстане одна из тяжелейших в стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Татарстане провели 1 091 080 тестов на коронавирус. По данным на утро пятницы, 20 ноября, инфекцию в регионе выявили у 9 489 человек. Большинство из них - 8 318 зараженных, выздоровело, а 126 - скончались. О двух последних летальных случаях стало известно накануне.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Очередными жертвами COVID-19 стали мужчины в возрасте 48-ми и 58-ми лет. Первый был доставлен в больницу с пневмонией. Его лечение было осложнено тем, что у него имелись дыхательная недостаточность и хронические заболевания. В процессе врачи выявили у пациента коронавирус..

Второй же был госпитализирован сразу с подтвержденным COVID-19 и осложненной пневмонией. Его состояние ухудшалось из-за обострения имеющихся у него сердечно-сосудистых заболеваний

О ПЛАТО

Татарстан может выйти на плато позднее большинство регионов России. Ситуация здесь тяжелее, чем в других местах страны. Об этом сообщил специалист по статистике и моделированию центра экономических исследований Агаси Тавадяна, сообщает РИА Новости.

В большинстве регионов России ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется к концу текущего месяца. Вместе с Татарстаном позже на плато должны выйти Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым и Калининградская область.