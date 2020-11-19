Казанский психолог рассказала, почему плохо не говорить с детьми на интимные темы

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Среди многочисленных тем из-за сложившихся традиций и стереотипов в обществе считаются страшными, опасными и табуированными, одна выделяется ярче всех. «Запретная» тема секса практически не обсуждается в семьях и вызывает бурю эмоций родителей, когда их ребенок спрашивает «об этом».

Как итог – непросвещенность, стеснение, нежелательная беременность или заболевания, передающиеся половым путем. Чтобы облегчить родителям задачу – рассказать своему ребенку о сексе, «Комсомольская правда» совместно с психологом Чулпан Нигматзяновой делится советами о том, как поговорить «об этом» правильно и не допустить ошибок.

КТО, ЕСЛИ НЕ ВЫ?

По словам психолога, в первую очередь, не нужно бояться поднимать тему секса в семье, потому что именно вы, как самый близкий человек для своего ребенка, можете донести до него достоверную информацию. Если вы доверите воспитание в этом плане интернету и социальным сетям, то это не приведет к каким-либо хорошим результатам, потому что там подросток может прочитать ложные данные. Поэтому первый совет – просто расскажите, если ребенок сам об этом спрашивает, но не устраивайте специальные «лекции» ни с того ни с сего и не заставляйте насильно его слушать ребенка «об этом», если он сам не проявляет интереса к теме.

Когда ребенок задает конкретный вопрос, то отвечайте четко и говорите только про факты, чтобы не вдаваться в лишние подробности. Нет необходимости перегружать подростка массой данных, чтобы не опережать события и не вызывать беспокойство.

Во-вторых, сделайте это в «подходящий момент» – во время гормональных и половых изменений ребенка. В этот период будет лучше, если мальчикам на их вопросы ответят папы, а девочкам – мамы. Но не забывайте, если ребенок начал интересоваться этой темой раньше, то в этом нет ничего плохого – дети растут и им интересно узнавать о том, что в обществе принято не обсуждать.

- Я считаю, что тему секса нужно поднимать в тот период времени, когда у ребенка начинают происходить какие-то гормональные изменения в организме – именно тогда родителю легче всего объяснить ребенку, что, как и зачем. Например, во время появления первых менструаций у девочки мама обязательно должна объяснить дочери, что в этом нет ничего плохого, что именно так ее организм растет и развивается – от чего зависит дальнейшая возможность девушки иметь детей и здоровую семью, – отмечает психолог Чулпан Нигматзянова.

ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖИТЕ ПРО КОНТРАЦЕПЦИЮ

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый день заболеваниями, которые передаются половым путем, в мире заражаются около миллиона человек. Цифра несовершеннолетних беременных девушек от 15 до 18 лет составляет 10 миллионов, большая часть из которых заканчивается родами. Количество людей, которые страдают от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) достигает 38 миллионов человек по всему миру. И это только часть цифр, к которым приводит незащищенный секс.

Поэтому предохранение – вторая по важности тема, после простого рассказа ребенку о сексе. Не стесняйтесь обсудить с подростком про первый опыт и обязательно объясните последствия, к которым может привести секс без контрацепции. Но не осуждайте и не запугивайте ребенка, дайте ему полную информацию о способах предохранения и заболеваниях, которые передаются половым путем.

Такой разговор покажет ребенку, что именно с вами он сможет обсудить тему половой жизни и впоследствии не будет закрываться от родителей, стесняться вас и обращаться к друзьям, знакомым или социальным сетям, чтобы получить желаемую информацию. Важно, чтобы с дальнейшими вопросами ребенок-подросток пришел именно к вам.

- Многие родители считают, что тема секса – это табу. Мамы и папы боятся этой темы и вообще не хотят обсуждать ее со своими детьми. Но помните, что именно ваше нежелание или стеснение может привести к блокировке эмоций подростка в будущей половой жизни и дезинформировании. Просто расскажите подростку об этом и не забудьте сказать о предохранении. Никто не сделает это правильнее и грамотнее, чем родители ребенка, ведь это именно те люди, которым дети доверяют и в ком видят авторитет, – советует психолог.

КАК «ПОДАТЬ»

Мы понимаем, что говорить с ребенком на тему секса будет сложно из-за стеснения или ощущения того, что вы не так расскажете об этом, скажете слишком много или очень мало. Это повлечет за собой страх ребенка перед родителями и перед половой жизнь в целом. Поэтому воспринимайте подростка как взрослого и расскажите «об этом» с точки зрения анатомии: приведите факты, обратитесь к учебникам или даже дайте ребенку самому почитать авторитетную литературу о половой жизни, если не можете побороть собственные эмоции.

- Не создавайте тайны, не используйте метафоры в разговорах, не отмалчивайтесь и не делайте из этой темы секрет. Из-за этого ребенок снова обратиться к интернету, где найдет популярные мифы или форумы, где люди передают стереотипы в комментариях. Лучше всего открыто отвечайте на вопросы детей об интересующей его теме и старайтесь давать информацию, которая соответствует возрасту ребенка. И не переусердствуйте – не стоит погружать подростка в излишние подробности. Не запугивайте – лучше сразу рассказать о рисках и нежелательных последствиях половой жизни. Предупредите, но никогда не давите, не вызывайте гнев и злость – просто интересуйтесь и поддерживайте. Также важно не обманывать ребенка – не придумывайте истории о том, что детей приносит аист или их находят в капусте, - пояснила Нигматзянова.

«ШКОЛЫ ДОЛЖНЫ ВВЕСТИ УРОКИ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОГРАММУ»

По словам психолога, важно, чтобы тему секса поднимали и в школе, то есть вводили уроки полового воспитания, давали подросткам достоверную информацию и готовили к взрослой жизни.

- Именно педагоги-психологи могут проводить такие уроки, как психология сексуальной жизни. Но, конечно же, к этой теме нужно подготовиться тщательно, мудро и вести себя при детях так, чтобы они понимали серьезность разговора, – говорит Чулпан Нигматзянова.

Отметим, что в Госдуме уже обсуждали тему введения в школьную программу уроков полового воспитания в старших классах для борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и нежелательных беременностей, так как это приносит свои результаты. В ходе многочисленных исследований в разных странах, где школьникам дают информацию о сексе в образовательных учреждениях, было установлено, что такие уроки ведут к более позднему началу сексуальной жизни подростков, обращению к контрацепции и меньшему количеству партнеров, что снижает риски распространения заболеваний. Дети, которым просто рассказали «об этом» и дали информацию, сознательнее относятся к половой жизни и следят за собственным здоровьем.

Возможно, в ближайшем будущем в школах действительно введут уроки сексуального просвещения, куда будут приглашать квалифицированных психологов и врачей. Но пока этого не сделали, поэтому психологи советуют говорить о половой жизни в семье и не стесняться этой темы, чтобы уберечь ребенка от нежелательных последствий.