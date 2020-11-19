Как у Дудя или Моргенштерна?: что в Казани мужчины делают со своими ногтями

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Следить за красотой рук и красить ногти в яркие цвета – новый тренд у мужчин в 2020 году. Его задают медийные личности в социальных сетях, но основная масса представителей сильного пола пока сторонится броских дизайнов.

Корреспондент «Комсомольской правды» поговорила с руководителем казанского салона красоты, мастером по маникюру Марией Лычкиной и узнала, с какой целью мужчины посещают процедуры, как часто там бывают и почему делать маникюр в России стало абсолютной нормой, которая стирает гендерные рамки.

Как часто приходят мужчины?

- Не смогу сказать, что мужчины – это завсегдатаи маникюрных салонов. Но сравнивая ситуацию с той, что была 2-3 года назад, то сейчас мужчин гораздо больше. Если смотреть по сезонам, то представители мужского пола чаще приходят летом, чем в какое-либо другое время года. Лето – это сезон свадеб, и когда невесты тщательно готовятся к долгожданному событию, они не забывают и про своих женихов – записывают будущих супругов на процедуры и приходят вместе. Обычно пары понимают, что в такой день нужно выглядеть прекрасно с ног до головы обоим. Сейчас вообще в обществе стираются рамки и уже давно не принято считать, что мужчина должен быть немного красивее обезьяны – это пережитки прошлого. Я думаю, любой девушке приятно видеть рядом с собой ухоженного мужчину, поэтому их все больше и больше на процедурах красоты. Мужчин не интересуют тренды – им важно, чтобы при подписании договоров у них на руках не было никаких заусенцев, чтобы партнеры по бизнесу видели красоту ногтей, а женщинам было приятно держать их за руки.

НА МАНИКЮР ЧАЩЕ ВСЕГО ХОДЯТ БИЗНЕСМЕНЫ И СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ

- Если составить потрет мужчин, с которыми мы чаще всего работаем, то это люди старше 30-ти лет – это не молодые парни, которые пока что еще не задумываются о своем внешнем виде или ухоженности, а мужчины старшего поколения. Чаще всего – это бизнесмены, люди, которые уже состоялись в жизни: они занимают высокие должности на рабочем месте и понимают, как должен выглядеть настоящий мужчина. Прежде всего, они осознают, что в приоритете – ухоженность, что это не только прерогатива женщины – выглядеть хорошо вплоть до кончиков ногтей. Успешный, статусный мужчина тоже должен за этим следить, чтобы женщина, которая находится с ним рядом понимала, какой у нее замечательный и красивый молодой человек. С такими партнерами приятнее всего строить отношения – их даже можно ставить в пример другим представителям сильного пола.

МУЖЧИНЫ В КАЗАНИ СТОРОНЯТСЯ ЦВЕТНЫХ ДИЗАЙНОВ

- На данный момент те клиенты, с которыми мы работаем, выбирают классический маникюр и педикюр без каких-либо дизайнов или цветного покрытия. Если рассматривать те тренды, которые мы видим в Москве или Питере, то до регионов они пока еще не дошли. В Казани мужчины не в таком большом количестве решаются сделать маникюр с покрытием или интересными, креативными, по-настоящему мужскими дизайнами.

«У МУЖЧИН ВСЕ ЧЕТКО И ПО ДЕЛУ, НО ОНИ СТЕСНЯЮТСЯ»

- Если у женщин сходить на маникюр и педикюр – это целый ритуал, когда они могут отдохнуть, поговорить с мастером о каких-либо насущных проблемах, поделиться новостями и просто приятно провести время, то у мужчин – все четко и по делу. Они немногословны, потому что очень часто стесняются во время процедур – без этого не проходит ни один процесс. Очень часто мужчины даже просят, чтобы в кабинете вместе с ними больше никого не было – специально записываются в такое время, чтобы помещение было пустым. Пока что мужчины достаточно стеснительны на таких процедурах, даже если они делают их постоянно. Чаще всего они не разговаривают с мастером, что-то делают в телефоне и занимаются какими-то своими делами, решают вопросы по работе и так далее. Но это как раз та категория людей, которая постоянно, из раза в раз довольна результатом. Они всегда видят явное «До» и «После», особенно если они давно не были на процедурах. Мужчины всегда говорят: «Спасибо», и хорошо благодарят чаевыми мастера. То есть это самая прекрасная категория людей с точки зрения бизнеса сферы услуг – с ними всегда комфортно работать, они действительно благодарны и впечатления у них всегда только самые положительные.

«ЭТО АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО УЖЕ И В РОССИИ»

- Если говорить о том, как люди в обществе реагируют на мужской маникюр, то на ухоженные руки без покрытия относятся хорошо – стандартная практика, это абсолютно нормально уже и в России. Бытует мнение, что мужчина, который ухаживает за собой, это не мужчина, но я считаю, что это неправильно. Если рассматривать тренды, которые идут от медийных личностей, например, от Юрия Дудя, Егора Крида или Моргенштерна, то, конечно, здесь общество разделилось на два лагеря – осуждающие и принявшие этот факт. В России пока что люди тяжело привыкают к таким тенденциям, что мужчина красит ногти. Если взять недалекое прошлое, то и барбершопы воспринимали не совсем адекватно, думали: «Зачем мужчинам какие-то отдельные салоны, если есть парикмахерские?» Но сейчас к барбершопам привыкли абсолютно все, и это является нормой. Думаю, что с мужским маникюром произойдет то же самое – к мужчинам, которые проявляют свою креативность, которые следуют трендам, начнут относится абсолютно нормально. В будущем люди перестанут делить общество на тех, кто должен красить ногти и тех, кто нет – гендерная принадлежность исчезнет. Даже в самой сфере красоты сейчас работают не только девушки, но и мужчины. Из личного опыта могу сказать, что это также настоящие профессионалы своего дела, в жизни они – ответственные отцы и прекрасные мужья, даже если ходят с ярко накрашенными ногтями. Крася ногти, они просто проявляют свою креативность и творческую составляющую, при этом они не разучились работать молотком, перфоратором и так далее.

«НЕУХОЖЕННОСТЬ ОТТАЛКИВАЕТ ДЕВУШЕК»

- Я, как представитель сферы красоты и просто девушка, совершенно не против мужского маникюра и обеими руками и ногами «за» то, чтобы они ухаживали за собой: следили за маникюром, педикюром и вовремя сделанной стрижкой, чтобы посещали косметолога и в целом следили за внешностью. Одно удовольствие смотреть на ухоженного, уверенного в себе и красивого мужчину! Думаю, что никакой девушке не будет приятно общаться с молодым человеком, у которого обгрызенные ногти, грязные руки, заусенцы и так далее. Все мужчины хотят, чтобы рядом с ними была эффектная женщина с красивой прической, ухоженными ногтями и здоровой кожей, но они сами тоже должны соответствовать этому «уровню».

«ПАНДЕМИЯ НЕ ПОВЛИЯЛА»

- Люди, которые привыкли следить за собой, не перестали ходить на процедуры красоты – ногтевой сервис никак не пострадал из-за пандемии. Люди не готовы отказываться от собственной ухоженности, поэтому и девушки, и мужчины продолжают делать маникюр, педикюр и другие процедуры красоты.