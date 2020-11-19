Спустя 24 года, в прокат вышло "продолжение" фильма "Колдовство" - "Колдовство - новый ритуал"

Фото: кадр из фильма

В четверг, 19 ноября, в прокат вышло “продолжение” культового фильма “Колдовство” (1996) - “Колдовство: новый ритуал”. Однако жители Казани смогли увидеть ленту на сутки раньше - предпоказ состоялся 18 числа в кинотеатре “Синема Порт” КР “Ривьера”.

Как же изменился полюбившийся всем мистический триллер спустя 24 года? Ведь казалось бы сейчас у режиссеров появилось намного больше инструментов, а у продюсеров - возможностей. Начнем с того, что новое “Колдовство” - не продолжение старого фильма, как ранее заявляли создатели картины, а его ремейк.

Напомним, в 1996 году Эндрю Флеминг снимал фильм о четырех девочках-изгоях с непростыми судьбами, которые не видят другого выхода, когда использовать свои суперспособности, чтобы защититься от нападок ровесников. Они наводят порчу, привораживают парней и избавляются от того, что отличало их от одноклассников. Дальше - больше, ведь так легко изменить свою жизнь в лучшую сторону при помощи магии! Но вскоре будни девушек становятся невыносимыми и их желания начинают работать против них самих. Магия становится инструментом мести и приносит все больше зла.

В новом “Колдовстве” все примерно то же самое. Единственное отличие - учет современной повестки и прогрессивных взглядов. Героини фильма - юные феминистки, которые даже не догадываются об этом, а просто так живут. Главный ужас “Нового ритуала” не ведьмы, змеи и сумасшествие, а патриархат.

Некогда “Колдовство” стало предтечей сериала “Зачарованные”, которым засматривались тысячи девушек со всего мира. Проект взял лучшее от картины 1996 года, но и своего собственного добавил немало - вот и эффект. “Колдовство: новый ритуал” же вызывает один вопрос: “Зачем?”.

Ведь никто еще не отказывался от просмотра хорошего кино только потому что оно было снято 24 года назад. Фильмы про феминизм и ужастики, основой которых становятся современные социальные страхи, конечно, тоже нужны. Но и оболочка таким лентам нужна новая, чтобы они не потерялись в корзине “очередных ремейков”.