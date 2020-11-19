Коронавирус в Татарстане, последние новости на 19 ноября 2020: в регионе пройдут испытания вакцины «ЭпиВакКорона»

Помимо Татарстана в исследования новой вакцины будут вовлечены Москва, Московская область, Тюмень и Калининград. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на четверг, 19 ноября, в Татарстане выявили 9 428 случаев коронавируса. Большинство зараженных - 8 274 человека выздоровели, а 124 - скончались. О последнем летальном случаи стало известно накануне.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Очередной жертвой инфекции оказался 59-летний мужчина. Его привезли в инфекционный госпиталь с COVID-19 и пневмонией. Ситуация осложнялась тем, что у пациента обострились сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на все усилия врачей, больной в итоге скончался.

О СКОНЧАВШИХСЯ МЕДИКАХ

С начала пандемии в республике скончались 12 медиков, которые подхватили коронавирус. По каждой смерти проводится расследование, чтобы выяснить является тот или иной случай страховым. Выплаты полагаются если медик заразился на своем рабочем месте при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Так, из 12 случаев в Татарстане страховыми уже признаны пять. Еще в пяти - связь с профессиональной деятельностью не найдена. По оставшимся двум случаям расследование продолжается.

О ЛЕКАРСТВАХ

Накануне в регионе стартовала выдача бесплатных лекарств от коронавируса. Волонтеры раздают их только тем зараженным, которые находятся на амбулаторном лечении.

Пока процесс раздачи лекарств тестируется. Несмотря на то, что препараты в подавляющем большинстве закуплены, а волонтеры готовы, нужно время, чтобы отработать механизм. На проектные мощности Минздрав Татарстана собирается выйти уже в ближайшие дни - 19 или 20 ноября.

Отметим, что для инфицированных жителей Татарстана были закуплены 12 видов лекарственных препаратов на общую сумму 123 миллиона рублей. На данный момент в республику поступили 10 видов лекарств, поставка остальных ожидается на днях.

ОБ ИСПЫТАНИЯХ ВАКЦИНЫ

Начинается третья фаза пострегистрационного клинического исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции. Речь идет об однокомпонентном препарате «ЭпиВакКорона» от Центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор».

Уже получено разрешение на использования в качестве пилотных площадок Москвы и Московской области. А уже сегодня в исследования будут вовлечены Татарстан, Тюмень и Калининград.

О ПОВЫШЕНИИ СУЕВЕРНОСТИ

Во время пандемии люди стали более суеверными. Об этом сообщил доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов.

Выяснилось, что за последние месяцы пенсионеры начали больше верить в традиционные догматы и уникальные способности других людей. Это помогает им снизить интенсивность негативных переживаний.

А вот студенты, по словам Абитова, не стали больше верить в сверхъестественное в этом году. Есть версия, что молодежь не рассматривает эпидемиологическую ситуацию в мире как стрессогенную, они чувствуют себя комфортно либо не доверяют информации СМИ.

О СТУДЕНТАХ

Между тем студенты Казанского федерального университета просят перевести их на дистанционное образование. Они бояться заразиться коронавирусом, а после заразить им близких. Просьбы молодежи дошли и до Роспотребнадзора Татарстана.

В управлении считают, что проводимых сейчас мероприятий достаточно, чтобы уровень заболевания COVID-19 был невысоким. Перевод на "дистант" не обещает того, что молодежь не будет посещать другие общественные места, да и такая форма обучения не единственный выход.

Студентам посоветовали направить свои усилия вместо просьб на агитацию - за соблюдение правил гигиены, ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.