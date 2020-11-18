Татьяна Голикова: в Чувашии занято более 95% коек для больных COVID-19

По словам Голиковой, это выше показателя по стране. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 18 ноября, в режиме онлайн президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации с коронавирусом в регионах страны.

Как доложила главе государства зам премьер-министра Татьяна Голикова, в трех субъектах, в том числе в Чувашии, наблюдается заполняемость коечного фонда для зараженных COVID-19 на более, чем 95%. Это больше среднероссийского показателя – 81% на утро 17 ноября.

- Кроме того, чтобы ругать за это руководителей регионов и напрягать их, нужно им еще и помогать. Минздрав работает отдельно с теми регионами, которые нуждаются я в этой поддержке? – спросил Владимир Путин.

На что Голикова ответила, что еженедельно с регионами проводятся различные совещания и даже выезды на места специалистов Минздрава РФ. Кроме того, субъектам было выдано более 10 млрд рублей, на которые, в том числе, разрешили развернуть дополнительный коечный фонд для зараженных коронавирусом с необходимым для его лечения оборудованием.

- Другое дело, что регионы вынуждены балансировать между оказанием помощи зараженным и предоставлением плановой помощи другим больным - это очень сложный компромисс, который нужно вырабатывать, - заявила зам премьер-министра.

Также, по словам Голиковой, на врачей и младший медперсонал продолжается оказание повышенной нагрузки из-за заболевших коронавирусом и это тоже нужно принимать во внимание.