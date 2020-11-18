В Казани прокуратура нашла нарушения у школы, кадеты которой издевались над другим ребенком

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Надзорный орган столицы Татарстана завершил проверку школы, ученики которой стали фигурантами шокирующего ролика. В соцсетях появилась запись о том, как старшие кадеты издеваются над младшим.

Выяснилось, что все произошло вечером 3 ноября во время нахождения кадетов школы №7 Казани на территории стационарного лагеря "Юный парашютист" на базе аэродрома Куркачи Высокогорского района республики. Повздорили два ученика - кадеты 5-го и 8-го классов "Военно-патриотический образовательный центр – школа № 67". К старшему мальчику присоединился его ровесник, и они вдвоем схватили оппонента за ноги и за руки. Все это происходило на глазах у других детей. Один из них и снял то самое видео издевательств и отправил его своей матери.

На вопрос: "А где в то время были педагоги?", администрация школы заверила, что все они находились в учебном корпусе и заполняли документацию, поэтому ничего не видел и соответственно не могли вмешаться в конфликт.

- Обошлось без причинения вреда жизни и здоровью учащихся. В тот же день пятерых учащихся 5-го класса родители забрали домой, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Во время проверки по факту данного инцидента прокуратура обнаружила нарушения в деятельности школы - проблемы стали возможными из-за отсутствия надлежащего контроля за поведением обучающихся, были совершены просчеты в воспитательно-профилактической работе.

От руководства - директора школы № 67, потребовали в 30-дневный срок устранить все нарушения и причины, и условия, способствующие произошедшему. Отметим, что следственный комитет так же начал свою проверку по факту издевательств над пятиклассником в патриотическом лагере. Ее итоги пока еще не оглашены.