Татарстан станет площадкой для испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Общее количество участников исследований в итоге составит 3 000 человек. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В эту среду, 18 ноября, во время онлайн-совещания президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом в регионах страны зам премьер-министра РФ Татьяна Голикова сообщила, что начинается третья фаза пострегистрационного клинического исследования новой вакцины от COVID-19.

Речь идет об однокомпонентном препарате «ЭпиВакКорона» от Центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Так, по словам Голиковой, сейчас получено разрешения на использования в качестве пилотных площадок Москвы и Московской области. А уже завтра, 19 ноября, в исследования будут вовлечены площадки в Татарстане, Тюмени и Калининграде. Общее количество участников исследований в итоге составит 3 000 человек.

- «Вектор» не дожидаясь результатов, уже приступил к работе к введению своей вакцины в гражданский оборот. Ожидается что небольшие объемы поступят в гражданский оборот уже до 10 декабря, - также отметила зам премьер-министра РФ.

Что же касается другой российской вакцины от коронавируса – «Спутник V», то с момента ее госрегистрации в гражданский оборот уже выпущено 58 000 доз. По данным Голиковой, 653 000 доз вакцины выпустят в ноябре, а в декабре 2,2 миллиона.