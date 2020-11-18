Психолог из Казани рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на суеверность людей

Есть версия, что именно молодежь не "стрессует" во время пандемии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время пандемии коронавируса люди стали более суеверными. Об этом сообщил доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов.

Так, например, ученый из Казани объяснил, что в колдовство чаще всего верят люди, страдающие неврозами.

- Они меньше верят в негативный прогноз, чем здоровые люди, больше верят в нейтральный прогноз, - отметил Ильдар Абитов.

Во время пандемии же выяснилось, что пенсионеры склонны верить в традиционные догматы и уникальные способности других людей. Это помогает им снизить интенсивность негативных переживаний.

А вот студенты, по словам Абитова, не стали больше верить в сверхъестественное в этом году. Есть версия, что молодежь не рассматривает эпидемиологическую ситуацию в мире как стрессогенную, они чувствуют себя комфортно либо не доверяют информации СМИ.