Гранатомет и предмет похожий на детонатор: полиция и ФСБ нашли около Казанского порохового завода тайник с боеприпасами

По подозрению в организации тайника уже задержаны два человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любопытную находку сделали сотрудники полиции и ФСБ при осмотре территории возле Казанского порохового завода в Кировском районе столицы Татартсана. Под бетонной плитой на улице Архангельская они обнаружили тайник с боеприпасами: подствольный гранатомет, три гранатометных выстрела, коробка с почти сотней капсюльных втулок для патронов от авиационной пушки. Сотрудников правоохранительных органов заинтересовал также предмет, похожий на детонатор и головной взрыватель к снаряду.

Кто и для чего собрал эту "коллекцию", выясняется. Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, уже удалось задержать двух подозреваемых - 64-летнего пенсионера и 33-летнего ранее судимого сотрудника Казанского порохового завода. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.