Коронавирус в Татарстане, последние новости на 18 ноября 2020: число летальных случаев достигло 123

О двух последних смертях стало известно накануне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро среды, 18 ноября, в Татарстане выявили 9 366 случаев коронавируса. Большинство зараженных - 8 223 человека, выздоровело, а 123 - скончались. О двух последних летальных случаях стало известно накануне. Очередными жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 66-ти и 46-ти лет.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Первый был госпитализирован в инфекционный госпиталь с COVID-19. Его состояние ухудшалось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Врачам не удалось спасти пациента.

Второй же был доставлен в больницу с вирусной пневмонией. У него имели хронические заболевания. Мужчина также скончался.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщают в пресс-службе Минздрава республики.

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане провели 1 075 635 тестов на COVID-19.

О "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВАМИ

Прокуратура Татарстана запустила "горячую линию" по вопросам доступности и качества медпомощи, обеспечения населения лекарствами, а также своевременности и полноты предоставления мер господдержки.

Данная "горячая линия" будет работать круглосуточно. Звонки принимаются по следующим телефонам:

- 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) по будням с 9:00 до 18:00.

- 8 (843) 291-18-22 (контактное лицо - Стебо Артем Анатольевич) по будням с 9:00 до 18:00.

- 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.

О НЕКАЧЕСТВЕННЫХ САНИТАЙЗЕРАХ

Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил в магазинах некачественные антисептики. Содержание глицерина в них достигает 70%. В связи с этим глава республики поручил местному Роспотребнадзору проверить торговые точки и санитайзеры в них.

Прокуратуру Татарстана Минниханов попросил разрушить управлению проведение подобных проверок.

О ЛЬГОТНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПАРКОВОК В КАЗАНИ

Льготный режим работы муниципальных парковок в Казани продлен до 31 января 2021 года. Такое решение принял мэр города Ильсур Метшин, чтобы поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

Так, вплоть до конца января горожане смогут пользоваться городскими парковками бесплатно по субботам и воскресеньям. Плата за оставление на них автомобиля будет продолжаться взиматься лишь с 7.00 до 18.00 по будням. Отметим, что по такому принципу парковки работают с 20 апреля 2020 года.