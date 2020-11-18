Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 18 ноября 2020: банкеты и торжества запрещены

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По последним данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Марий Эл было выявлено 52 новых случая заражения. Так, с начала пандемии в республике диагноз COVID-19 был поставлен уже 6 913 раз. К этому моменту в 5 813 случаях люди смогли выздороветь. Число же летальных исходов коронавируса в регионе достигло 79.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь в Марий Эл из-за коронавируса были ужесточены условия работы для точек общепита. Так, в кафе и ресторанах вновь нельзя заполнять залы посетителями на более чем 50%. Работать с 23.00 до 6.00 запрещено, если только не идет речь о заказах еды на вынос. Мало того, отменены банкеты, торжества и вообще массовые мероприятия.

Тем временем на заседании межведомственного штаба по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции руководитель Роспотребнадзора Марий Эл Светлана Булатова сообщила, что в республике нужно увеличить количество проводимых исследований по выявлению COVID-19 методом ПЦР до 200 на 100 тысяч населения в сутки. Сейчас этот показатель равен 170-172 исследований. Увеличить его собираются с помощью модернизации лабораторий и оптимизации режима труда.