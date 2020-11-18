Где вы будете через 20 лет? Дмитрий Счастливый знает ответ!

- Откуда у людей дорогие квартиры и машины и можно ли перенять это «умение жить»?

- Как бороться с непредвиденными расходами?

- Иметь доходы, которые позволят путешествовать 2 - 3 раза в год, - что для этого нужно?

- «Где и кем я буду через 20 лет»: как спрогнозировать свое будущее?

- «Люблю тратить»: как почувствовать вкус к сбережению?

- Каким образом вы помогаете стать обеспеченными?

В среду, 25 ноября, в 15.00 на эти и другие вопросы ответит Дмитрий Викторович Счастливый, основатель онлайн-школы «Pro Деньги», автор книги «Азбука денег», бизнесмен с более чем 30-летним опытом и ученик легендарного Тони Роббинса. Встречаемся на сайте kazan.kp.ru!

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