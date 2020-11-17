"Я ему голову хотела проломить": Агина Алтынбаева схватилась за топор, заподозрив соседа в нездоровом интересе к своим детям

За топор женщина схватилась, когда увидела в телефоне соседа видео и фото своих малолетних сыновей. Фото: pixabay.com

Тот еще вечер приключился вчера, 16 ноября, в Набережных Челнах в доме, где проживает со своими детьми Агина Алтынбаева. В этот раз скандально известная многодетная мать пыталась добраться до своего соседа. Женщина топором и тяжелым казаном для плова разгромила входную дверь в его комнату. На место происшествия выезжали полиция, инспекторы ПДН и медики. Психиатрическую бригаду вызвал и сам сосед, когда на него напала разъяренная женщина.

Агина Алтынбаева рассказала "Комсомолке", с чего все началось. Соседи по комнате в общежитии у многодетной матери появились год назад - 32-летняя женщина и ее 25-летний сожитель. Снимали жилье без вещей, и Агина, по ее словам, даже помогла им - отдала часть своей мебели. Иногда, как утверждает многодетная мать, даже сама обращалась за помощью к новым соседям - оставляла приглядывать за мальчишками, когда уезжала по делам.

А вечером 16 ноября, Алтынбаевой, по ее словам, потребовалось переписать номер телефона знакомых, который хранится в мобильном соседей - пара пользовалась одним телефоном на двоих. Как рассказывает сама многодетная мать, взяла телефон в руки и случайно увидела в нем видео и несколько фото своих собственных сыновей - мальчики в трусиках и шортиках копошились на общей кухне. То, что их снимают, дети не знали.

- С какой целью это было снято? - поинтересовалась мать у соседей.

По словам Агины, женщина пожала плечами: "Я точно не снимала, зачем мне твои дети?", а сосед улыбнулся: "Ну я снимал, а что такого?".

Это и стало "красной тряпкой" для Агины. Она начала ругаться с соседями, а когда мужчина в ответ сказал что-то еще, многодетная мать в запале схватилась за казан и топор.

- Я восемь лет занималась боксом, знаю, куда бить, чтобы не убить, но в этот вечер я реально хотела снести ему голову, - призналась женщина корреспонденту "Комсомолке". - Сама соседка вместе со своим сожителем спрятались в комнате, их прикрывали другие жители дома, но я пыталась до него добраться! С какой целью неизвестный мужик исподтишка снимает моих детей на видео?

Разгневанную мать не сразу утихомирили даже полицейские. Они взяли с нее объяснительную и увезли с собой ее соседа - видеозапись детей в его телефоне заинтересовала и правоохранителей тоже. Ночевать ни соседка, ни ее сожитель не вернулись.

Но во время разбора этого нападения выяснилась интересная деталь - со слов Агины Алтынбаевой, эта пара скрывалась от уплаты алиментов своим детям.

- Он собирался во вторник снимать побои, да пусть! - все еще гневается Алтынбаева. - Я за свои действия отвечу. Но терпеть рядом какого-то извращенца не буду!

Напомним, многодетная мать Агина Алтынбаева (Ангелина Ахметшина) постоянный участник различных скандалов. То она даст рулить сыну машиной на скорости 130 км/ч, то ее сын просит деньги у прохожего на бутылочку воды, а тот оказывается следователем, то устраивает погром в отделе полиции, где на нее составляли протокол, то подерется прямо в школе с представительницей родительского комитета.