Обувь ручной работы или фабричный ремонт? И то, и другое!

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СНОВА НОВАЯ

На качественную обувь – красивую и комфортную – мы не жалеем средств. Но обычно она функционирует в «агрессивных» условиях, достаточно вспомнить количество соли на дорогах. Часто уже через год-два приходится отправляться в магазин за новой парой. Но ресурс хороших туфель или сапог гораздо выше. Иногда, чтобы вернуть обувь в строй, достаточно просто заменить пострадавший элемент. Даже когда она нуждается в большом ремонте или в реставрации, это путь к экономии средств и времени.

Обувные мастера на современном оборудовании заменят подошву, улучшив ее амортизацию и обеспечив поддержку свода стопы. При необходимости они также проведут перетяжку кожи с заменой изношенных подносков, запятников, меха.

Кроме того, можно полностью заменить кожу в нижней части сапог на замшу, велюр, натуральную и лакированную кожу.

Иногда обувь лежит без дела потому, что оказалась мала или велика, не подошла полнота или слишком высок каблук. Эти проблемы тоже устранимы: в списке услуг - изменение высоты каблука, толщины подошвы, фасона обуви, подгонка по полноте и размеру ноги.

Принимается обувь в любом состоянии. Условия ремонта – фабричные. Цены – доступные!

ТРЕНДОВАЯ ОБУВЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Чтобы снизить нагрузку на любимую пару, можно обзавестись… второй любимой парой. Вот когда в желаниях можно не стесняться: любой фасон, любой оттенок, любой декор. Обувь ручной работы марки JP делается индивидуально по обмерам вашей ноги, ведь она создается только для ваших ног.

Примеры в Инстаграм

Ст. м. Площадь Тукая, ул. Пушкина, 9, цокольный этаж (вход слева от банка «Открытие»)

Каждую пятницу с 10 до 18 часов, каждую субботу с 10 до16 часов.

Тел.: 8(963)554 61 54

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